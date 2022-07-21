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中央擴大50歲以上可打第四劑 新北38.9萬人符合資格
中央流行疫情指揮中心昨宣布明日起開放50歲以上民眾施打第四劑，新北衛生局表示，至7月底有38.9萬人符合資格，民眾可至29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站接種，也能先在新北市COVID-19疫苗網站預約。
衛生局說，新北50至64歲有38.9萬人，接種第3劑並間隔滿150天，符合預約資格，民眾明起可至新北29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站施打，也可以至新北市COVID-19疫苗接種地點資訊查詢（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=8342）洽各合約院所預約接種。
另外，新北6個月至5歲幼兒莫德納疫苗第一期預約今日開打，部分醫療院所為分散不同劑次，將幼兒莫德納疫苗統一安排在某一時段，比如亞東醫院將安排在下午1點至4點，現場人不多動線順暢。現場家長表示，家中有兩個4歲、2歲的兒子，因小兒子即將上幼兒園，怕人多群聚染疫變成腦炎，趕緊來預約打疫苗。
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