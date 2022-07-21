快訊

籃球／林書豪下一步轉戰台灣？傳P聯盟新北國王將有動作

戰車鑑定作業遭砲尾環壓傷 24歲士兵「4月才入伍」裝葉克膜搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央擴大50歲以上可打第四劑 新北38.9萬人符合資格

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中央疫情指揮中心昨宣布明日起開放50歲以上民眾施打第四劑，新北衛生局表示，至7月底有38.9萬人符合資格。圖／本報資料照片
中央疫情指揮中心昨宣布明日起開放50歲以上民眾施打第四劑，新北衛生局表示，至7月底有38.9萬人符合資格。圖／本報資料照片

中央流行疫情指揮中心昨宣布明日起開放50歲以上民眾施打第四劑，新北衛生局表示，至7月底有38.9萬人符合資格，民眾可至29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站接種，也能先在新北市COVID-19疫苗網站預約。

衛生局說，新北50至64歲有38.9萬人，接種第3劑並間隔滿150天，符合預約資格，民眾明起可至新北29間衛生所、34間醫院、386間診所及中和環球購物中心接種站施打，也可以至新北市COVID-19疫苗接種地點資訊查詢（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=8342）洽各合約院所預約接種。

另外，新北6個月至5歲幼兒莫德納疫苗第一期預約今日開打，部分醫療院所為分散不同劑次，將幼兒莫德納疫苗統一安排在某一時段，比如亞東醫院將安排在下午1點至4點，現場人不多動線順暢。現場家長表示，家中有兩個4歲、2歲的兒子，因小兒子即將上幼兒園，怕人多群聚染疫變成腦炎，趕緊來預約打疫苗。

新北6個月至5歲幼兒莫德納疫苗第一期預約今日開打。記者劉懿萱／攝影
新北6個月至5歲幼兒莫德納疫苗第一期預約今日開打。記者劉懿萱／攝影

莫德納疫苗 衛生所

延伸閱讀

住下一輩子的安心！新北住都中心X瑞士SGS雙重把關

養34隻品種貓卻死3隻 新北動物之家原訂今開放認養延後

林佳龍：數位跨域治理新北 領航台灣翻新之鑰

影／被批落後基、桃 侯友宜：新北不斷成長大家都有感

相關新聞

板南線通勤時間異常人潮塞爆 北捷開放民眾退款

台北捷運今天早上通勤時間一輛列車在江子翠站冒出焦味、發生異常，板南線沿線列車班具延長至4分鐘，不少站人潮湧入，還必須管制...

北市府又爆網軍？整天掛網PTT 她：都在捧柯文哲市政？

台北市政府今年6月才爆發PTT網軍之亂，北市議員陳怡君今再揭露，市府各局處最常使用PTT的單位，驚見前4名均由工務局相關...

下殺3折 台灣好行竹子湖線優惠套票99元一日遊

台北市觀光傳播局今年再度推出「台灣好行 北投-竹子湖線優惠套票」，限時推出雙重優惠方案，包括五款99元超值套票之外，每款...

中央擴大50歲以上可打第四劑 新北38.9萬人符合資格

中央流行疫情指揮中心昨宣布明日起開放50歲以上民眾施打第四劑，新北衛生局表示，至7月底有38.9萬人符合資格，民眾可至2...

參與三峽納涼季活動 侯友宜透露最愛喝這款茶

新北市農業局今舉辦三峽納涼季活動，促銷三峽之名餐廳及農產茶、筍、蜜，新北市長侯友宜語氣讚嘆，表示三峽茶有夠好喝，幾乎每天...

八月假日音樂會 四身障藝人演出

樂音悠揚，愛心滿滿的假日公益音樂會，八月將由張沐妍、吳坤炤、沈彥霖、紀芃逢等四位身障藝人獻藝，主辦單位台灣厚道社會服務聯合會及聯合報系文化基金會邀請喜歡音樂或熱心公益的朋友前來聆賞、做公益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。