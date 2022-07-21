聽新聞
test
0:00 / 0:00
參與三峽納涼季活動 侯友宜透露最愛喝這款茶
新北市農業局今舉辦三峽納涼季活動，促銷三峽之名餐廳及農產茶、筍、蜜，新北市長侯友宜語氣讚嘆，表示三峽茶有夠好喝，幾乎每天都喝蜜香紅茶。農業局說，活動自明日起至8月22日，集結三峽25家餐廳小吃及21位小農推出優惠，知名八條壽司更推出折價2200元套餐。
三峽為新北市第二大行政區，孕育出許多優良農產品，包括梨仔筍、碧螺春、蜜香紅茶及蜂蜜。今年北部地區綠竹筍評鑑比賽，有機組、評鑑組2位冠軍都來自三峽。
侯友宜今參加活動時表示，幾乎每天都喝蜜香紅茶，蜜香紅茶真的好喝，碧螺春也獨樹一格，在整個國際上都有名，台灣好茶新北市不要忘了三峽碧螺春、蜜香紅茶，甘甜回味讚不絕口。他說，更不要忘了綠竹筍，北部筍王落在三峽，有錢還不一定買的到。
三峽納涼季活動7月22日起至8月22日止，集結三峽25家餐廳小吃及21位當地小農聯名推出限定優惠，透過主辦單位三峽農會預訂特色桌餐享折扣1千元起，並送農會出品碧螺春細麵禮盒。
新北市農業局表示，活動期間透過網路銷售並結合美食小農地圖，讓民眾掌握所有店家優惠及活動。
特色餐桌報名連結：https://reurl.cc/WrjrVL
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言