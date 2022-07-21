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參與三峽納涼季活動 侯友宜透露最愛喝這款茶

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市農業局今舉辦三峽納涼季活動，促銷三峽之名餐廳及農產茶、筍、蜜。記者李定宇／攝影
新北市農業局今舉辦三峽納涼季活動，促銷三峽之名餐廳及農產茶、筍、蜜。記者李定宇／攝影

新北市農業局今舉辦三峽納涼季活動，促銷三峽之名餐廳及農產茶、筍、蜜，新北市長侯友宜語氣讚嘆，表示三峽茶有夠好喝，幾乎每天都喝蜜香紅茶。農業局說，活動自明日起至8月22日，集結三峽25家餐廳小吃及21位小農推出優惠，知名八條壽司更推出折價2200元套餐。

三峽為新北市第二大行政區，孕育出許多優良農產品，包括梨仔筍、碧螺春、蜜香紅茶及蜂蜜。今年北部地區綠竹筍評鑑比賽，有機組、評鑑組2位冠軍都來自三峽。

侯友宜今參加活動時表示，幾乎每天都喝蜜香紅茶，蜜香紅茶真的好喝，碧螺春也獨樹一格，在整個國際上都有名，台灣好茶新北市不要忘了三峽碧螺春、蜜香紅茶，甘甜回味讚不絕口。他說，更不要忘了綠竹筍，北部筍王落在三峽，有錢還不一定買的到。

三峽納涼季活動7月22日起至8月22日止，集結三峽25家餐廳小吃及21位當地小農聯名推出限定優惠，透過主辦單位三峽農會預訂特色桌餐享折扣1千元起，並送農會出品碧螺春細麵禮盒。

新北市農業局表示，活動期間透過網路銷售並結合美食小農地圖，讓民眾掌握所有店家優惠及活動。

特色餐桌報名連結：https://reurl.cc/WrjrVL

三峽納涼季活動7月22日起至8月22日止，集結三峽25家餐廳小吃及21位當地小農聯名推出限定優惠，透過主辦單位三峽農會預訂特色桌餐享折扣1千元起，並送農會出品碧螺春細麵禮盒。圖／農業局提供
三峽納涼季活動7月22日起至8月22日止，集結三峽25家餐廳小吃及21位當地小農聯名推出限定優惠，透過主辦單位三峽農會預訂特色桌餐享折扣1千元起，並送農會出品碧螺春細麵禮盒。圖／農業局提供
活動自明日起至8月22日，集結三峽25家餐廳小吃及21位小農推出優惠，知名八條壽司更推出折價2200元套餐。記者李定宇／攝影
活動自明日起至8月22日，集結三峽25家餐廳小吃及21位小農推出優惠，知名八條壽司更推出折價2200元套餐。記者李定宇／攝影

餐廳 侯友宜 農會

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