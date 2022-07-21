板南線通勤時間異常人潮塞爆 北捷開放民眾退款

台北捷運今天早上通勤時間一輛列車在江子翠站冒出焦味、發生異常，板南線沿線列車班具延長至4分鐘，不少站人潮湧入，還必須管制月台人數，經過2小時30分鐘才終於排除異常。北捷表示，如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，都可以辦理退費。

北捷表示，有關今日上午板南線江子翠站發生一輛列車煞車異常、府中站軌道電路訊號異常均已排除，處理期間造成旅客不便，捷運公司深表歉意。

北捷指出，早上7點3分左右，板南線江子翠站一輛往南港展覽館方向列車，旅客反映車上有焦味，行控中心依SOP於江子翠站請車上約1000名旅客下車改搭下一班車，該班車次延誤約3分鐘，異常原因經維修人員初步檢視，為列車煞車異常，列車以手動限制安全模式慢速行駛。

北捷也提到，今天早上6點56分，板南線府中站往南港展覽館方向，因軌道電路訊號發生異常，行經列車採慢速通過，經維修人員初步處理，約於9時30分排除，板南線恢復正常營運。

北捷表示，處理期間板南線以調整列車班距因應，行控中心安排部分往亞東醫院方向列車於江子翠站折返以空車載客，縮短往市區方向班距，加強旅客輸運；車站則啟動人潮管制、加強旅客引導。

至於軌道電路異常、列車煞車異常原因，北捷說，經維修人員於上午尖峰過後下軌道檢視，初步研判為軌道線路接頭異常，詳細原因將於收班後詳查。

台北捷運表示，旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。