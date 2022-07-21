八月假日音樂會 四身障藝人演出

樂音悠揚，愛心滿滿的假日公益音樂會，八月將由張沐妍、吳坤炤、沈彥霖、紀芃逢等四位身障藝人獻藝，主辦單位台灣厚道社會服務聯合會及聯合報系文化基金會邀請喜歡音樂或熱心公益的朋友前來聆賞、做公益。

假日公益音樂會每周六、日晚上七點至八點，於台北市八德路四段123號褐藻生活館舉行。四位藝人排定表演時間是：張沐妍歌唱──8月6日(周六)、20日(周六)；吳坤炤自彈自唱──8月7日(周日)、27日(周六)；沈彥霖長笛──8月13日(周日)、21日(周六)；紀芃逢陶笛──8月14日(周日)、28日(周日)。

張沐妍學習與疾病共舞不向麻煩屈服的堅強。 張沐妍是和生命拔河的罕病患者，歷經九次手術，四次心跳停止，每日都承受罕病導致的全身性疼痛，僅管如此仍積極奮進用生命影響生命，讓其一生所學習與疾病共舞不向麻煩屈服的堅強精神轉化成一場又一場撼人心的生命教育講座，在演出的歌曲中最喜歡的是蔡淳佳主唱的「陪我看日出」，她覺得這首歌表達人與人相互陪伴扶持的幸福與美好。

吳坤炤透過音樂與歷經滄桑的嗓音，把心情傳遞給聽眾。 吳坤炤出生時因「巨嬰症」分娩困難，導致左臂受損嚴重萎縮，左手只有食指和拇指可用，因女友被吉他高手追走，讓他發憤苦練吉他，練就獨一無二的「反手型單指吉他彈法」，因缺陷有著和別人不一樣的人生，透過音樂與歷經滄桑的嗓音，把這份心情傳遞給聽眾，在表演的曲目中喜歡「城裏的月光」和「至少還有你」，分別讓他感受到無比溫馨，及深刻體會對愛情的執著，每次演唱內心都悸慟不已。

沈彥霖對長笛的熱愛無法言喻。 沈彥霖因視網膜剝離導致雙眼全盲，5歲起習爵士鼓 ，國小習長笛，因對於人聲打擊與長笛的熱愛，而向留法長笛玩家鄭宇泰老師學習了beatboxflute這項長笛的演奏技法。演奏的曲目中喜歡周蕙的「我喜歡」及王若琳的「我只在乎你」。「我喜歡」這首歌因獨特且突出的編曲手法，讓他一聽就愛不釋手；「我只在乎你」王若琳版演繹出來的感覺，像是出外打拼的人，想起家鄉的美好，就如同他一人隻身在台北打拼一樣。