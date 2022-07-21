《燦爛新女力》新書發表 訴說13位新住民新故事

新北市社會局集結13位新住民的生命故事，寫成「燦爛新女力」一書，今天舉行新書發表會，邀請書中人物陳秋柳、卞柔勻和新店新住民家庭關懷站負責人張月英等人現身說法，並與新北市長侯友宜對談。

陳秋柳說，她懷著夢想從越南嫁來台灣，卻在三重碧華公園幫人修剪指甲；女兒也曾因「新住民第二代」的身分而在意，但在她的努力下，母女逐漸展露頭角，從舞台劇到電影，甚至發揚家鄉的「才子樂」，獲得文化部門的支持和肯定。

越南新住民卞柔勻說，初嫁來台灣遇人不淑，曾獨自帶著幼女經歷一段逆境求生的歲月，她刻苦奮發，熬過艱辛，後來遇見生命中的貴人，不僅重組了幸福家庭，還在3D果凍藝術創作上發揮才能，曾獲韓國釜山國際烘焙大賽冠軍、比利時觀光美食節線上比賽烘焙金牌，目前開設藝術手作烘焙教室，培力其他新住民。她表示，在台灣落地生根22年，可以很驕傲的說：「挖嘛係台丸人！」

張月英則表示，女兒去法國留學、兒子到緬甸經商，各自帶回大陸籍女婿和緬甸籍媳婦，家裡宛如是一個小聯合國，為了陪伴他們融入社會，她當個快樂的老書僮，陪著媳婦上學，跟著女婿上街，媳婦現在不僅語言溝通無礙，還練就了一手漂亮的硬筆字。

侯友宜指出，新北市的新住民人數為全國最多，《燦爛新女力》的13位主角今日穿著母國國服，暢談來到台灣的酸甜苦辣，各自在不同領域如烹飪、戲劇上發光發熱，希望鼓勵更多新住民女性。

社會局長張錦麗說，社會局設有2個新住民家庭服務中心與40個社區關懷站，分布在29區，協助新住民各項生活適應，並透過各種方案來培力新住民人才，提供各項資源協助。