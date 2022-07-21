北捷板南線異常2.5小時 受影響旅客可退費

台北捷運板南線今天上班尖峰時刻接連發生2起異常，導致列車停停走走，部分車站甚至暫停刷卡進入月台。北捷表示，板南線約於9時30分恢復正常營運，受影響旅客皆可辦理退費。

台北捷運公司發布新聞稿表示，上午7時3分，板南線江子翠站一部往南港展覽館方向的列車煞車異常，被旅客反映車上有焦味，行控中心依SOP請車上約1000名旅客改搭下一班車，延誤約3分鐘。

北捷指出，這部列車當下以手動限制安全模式慢速行駛通過，詳細原因將送回機廠詳查。

北捷進一步表示，上午6時56分，板南線府中站往南港展覽館方向軌道線路接頭異常，導致行經列車須慢速通過，經維修人員下軌道檢視並初步處理後，約於9時30分排除狀況並恢復正常營運，詳細原因將於收班後詳查。

北捷說明，板南線處理異常期間，以調整列車班距、部分列車區間折返載客等方式因應，車站同時視人潮啟動管制，暫停刷卡進入月台，同時加強旅客引導。

北捷對於造成旅客不便表示誠摯歉意，宣布若因此次異常事件中途提前出站或已進站不搭乘的旅客，可以洽各車站詢問處辦理退費，或更正電子票證車票資料。

至於影響旅客人次，北捷表示，因為沒有中斷營運，而是進行班距調整，因此難以估計。

此外，北捷再度呼籲中央，針對北捷等軌道公用事業用電大戶，應給予車站用電優惠，避免北捷因提供公共運輸服務反而成為懲罰性電價適用對象，抹煞6400名全體員工努力。