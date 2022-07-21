全國兒少陶藝獎 新北展出104件作品

暑假到來，新北市鶯歌陶博館舉辦「2022全國兒少陶藝獎」展覽，即日起至8月14日止，在陶博館1樓陽光特展室展出104件以童話故事為題材陶藝作品，傳遞來自全國高中職以下學子們的無限創意。

陶博館長張啟文表示，全國兒少陶藝獎是國內最具規模的兒童及少年陶藝競賽，今年主題童話故事激發無邊際想像，投件作品包括成語故事、遠古傳說、習慣風俗，還有探索自我內心情感，更有表達對近年疫情的關心。

立體雕塑類得獎作品呈現趣味與旺盛的造型表現。林以涵《紙箱怪人》逗趣的將怪人叔叔裝進充滿溫馨氣氛的紙箱、張嘉綺《綠野仙踨》巧妙捏塑出桃樂絲和朋友們完成心願搭乘熱氣球的生動情節。李厚康《奪寶大戰》以陶塑獅鷲拼命保護被獨眼巨人搶奪的財寶。

平面彩繪類為國小學童設立。第一階段吸引全國2873件作品踴躍競圖， 36件作品經初審脫穎而出，入選經第二階段實體釉下彩繪課程，自簡單徒手彩繪踏入陶藝世界，將純白的陶盤搖身一變成生動活潑的故事畫面。全國兒少陶藝獎展現活潑多樣的風貌，從展品中看到同學們從創作中獲得滿足感的驕傲。