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質詢送禮物最後都討回？ 王世堅幕僚批柯文哲「造謠」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「頭號柯黑」北市議員王世堅，質詢時常送台北市長柯文哲禮物。圖／報系資料照
「頭號柯黑」北市議員王世堅，質詢時常送台北市長柯文哲禮物。圖／報系資料照

「頭號柯黑」北市議員王世堅，質詢時常送台北市長柯文哲禮物，柯文哲曾說王世堅每次送禮物都會討回，自從北市府不還他後，就越送越小。對此，王世堅辦公室主任沈志霖駁斥，希望柯文哲市長不要造謠。

沈志霖說，事實的真相是，近年來王世堅議員在議場送柯市長的禮物，包括每年上下會期施政報告、總質詢，都是由柯市長的幕僚現場就代為收下，他從未跟柯市長與柯市府的任何同仁主動要求返還，且近年柯市長與柯市府也從未再將禮物送還。

沈志霖表示，柯文哲昨晚間接受「朱學恒的阿宅萬事通事務所」節目訪問，談及王世堅過去說送禮物，連前往直播現場的台北市政府發言人陳智菡今天早上都告訴他「也不知道為什麼市長要這樣說？」因此從頭到尾，根本沒有柯市長所謂「王世堅過去說送禮物但最後都會討回」的事實。

沈志霖指出，柯市長昨晚的發言完全是一種惡質的造謠，政治是一時的，格調是永遠的，他建議柯文哲市長應該改掉自己「放假訊息帶風向、造謠攻擊政敵」的壞習慣，開始學習當一個光明磊落的成年人。

王世堅 柯文哲

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