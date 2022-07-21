北市府又爆網軍？整天掛網PTT 她：都在捧柯文哲市政？

台北市政府今年6月才爆發PTT網軍之亂，北市議員陳怡君今再揭露，市府各局處最常使用PTT的單位，驚見前4名均由工務局相關部門包辦，近1年登入使用流量高達3GB。

陳怡君批，台北市長柯文哲縱容公務員整天掛在PTT上，「是不是整天都在捧柯文哲市政？公務員成為柯文哲網軍？」工務局長林志峯表示，會多加約束同仁盡量不要掛網。

北市工務局相關單位今赴北市議會進行工作報告，議員陳怡君拿出一份由北市資訊局提供的「PTT發文事件調查報告」指出，從去年7月至今年6月止，市府總計65個局處單位有登入PTT流量的紀錄。

其中前10名分別是工務局大地工程處9.13GB、會展產業發展基金會8.16GB、捷運工程局7.92GB、法務局7.87GB、勞動局就業服務處5.62GB、環保局4.94GB、工務局公園處4.83GB、都發局都更處3.83GB、都發局3.70GB、都發局新工處3.13GB，而第11名的水利處登入流量也達3.12GB。

陳怡君表示，PTT介面僅聯通字串訊息，不像一般網站含有影音、圖片內容，所以只要一個帳號友達1GB流量，就等同於「整天都掛在上面閒晃貼文」，而大地處及會展基金會流量竟高達9GB及8GB，流量超過3GB的局處單位，幾乎由工務局包辦。

陳怡君說，捷運局、都發局、公園處、都更處、新工處、水利處等，負責維修馬路、興建捷運及社宅，理應天天往外跑，卻整天掛網在PTT上，前陣子才發生網軍事件，柯文哲難道沒有規範各局處上網情況？規定公務員上班期間不能看股票，但卻放任掛網PTT，「是不是整天都在捧柯文哲市政？成為柯文哲網軍？」

大地處回應，對於同仁使用PTT流量如此之大也感到驚訝，想了解到底是誰在上網，先前有發文請資訊局去查，但資訊局僅回覆「只查不法，不查水錶」，除非有具體事證，才會個案查辦。由於部分同仁從學生時間就有一開電腦就登入PT習慣，雖不見得去使用，但流量會不斷計算，會多加約束同仁不要掛網。

議員洪健益酸，那乾脆宣布讓大家繼續上PTT啊，反正不違法都沒事，認為這樣的說法不合理；陳怡君要求，柯文哲在任期結束前應痛定思痛、回頭是岸、對於市府公務員使用電腦的相關規範做出更明確的準則，由上到下導正風氣，重拾民眾對公務機關的信任。