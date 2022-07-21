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柯文哲公布北市七大振興方案 將推熊好券2.0

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
台北市副市長黃珊珊（圖）上午在市政府說明振興方案2.0，規畫「產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其它振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠」等七大振興方案，來刺激消費、提振商機。記者曾學仁／攝影
台北市副市長黃珊珊（圖）上午在市政府說明振興方案2.0，規畫「產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其它振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠」等七大振興方案，來刺激消費、提振商機。記者曾學仁／攝影

為振興台北市受到COVID-19疫情影響的產業及商家，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊及秘書長陳志銘上午在市政府舉行「公布2022台北市七大振興方案」記者會，提出振興方案2.0，規畫「產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其他振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠」等七大振興方案，來刺激消費、提振商機。

七大振興方案內容包括

一、產業振興：產業振興包含協助中小企業拓銷海外市場及休閒農業振興計畫。

二、 商圈振興：為提振商圈及實體店家商機，規畫2022年下半年辦理商圈活動、產業活動及商圈深度體驗小旅行等提振商機行銷活動，促進本市商業活絡發展。

三、 市集振興：轄管市集自理组織及攤(鋪)位藉由「本府活動串聯」及加碼「市集自辦活動」等兩大項振興方案，提供消費者回饋措施，吸引民眾至市集消費。

四、展演振興：透過藝文展演活動振興專案補助、捷運公司(台北小巨蛋)委管事業聯合振興消費方案及花博公園會展振興計畫等，鼓勵藝文、會展等相關產業業者舉辦各項展演活動。

五、其它振興交通&勞動：持續鼓勵民眾搭乘公車，規畫「搭公車集好運」抽獎活動，吸引乘客回流，並行銷43家庇護工場產品，透過網路行銷及抽獎活動、增加庇護工場營收，穩定身心障礙者就業。

六、熊好券2.0：規畫推出熊好券2.0，帶動店家及民眾數位轉型。

七、敬老愛心儲值金：運用敬老、愛心卡剩餘經費，鼓勵長者及身障者在疫情趨緩後，持敬老卡或愛心卡進行無現金消費。

台北市長柯文哲（圖）上午在市政府說明振興方案2.0，規畫「產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其它振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠」等七大振興方案，來刺激消費、提振商機。記者曾學仁／攝影
台北市長柯文哲（圖）上午在市政府說明振興方案2.0，規畫「產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其它振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠」等七大振興方案，來刺激消費、提振商機。記者曾學仁／攝影
台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左）及秘書長陳志銘（右）上午在市政府舉行「公布2022台北市七大振興方案」記者會，提出振興方案2.0，規畫「產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其它振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠」等七大振興方案，來刺激消費、提振商機。記者曾學仁／攝影
台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（左）及秘書長陳志銘（右）上午在市政府舉行「公布2022台北市七大振興方案」記者會，提出振興方案2.0，規畫「產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其它振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠」等七大振興方案，來刺激消費、提振商機。記者曾學仁／攝影

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