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板南線兩度異常惹民怨 蔣萬安：請北捷加強列車檢修
台北捷運板南線府中站及江子翠站分別在早上6點56分、7點2分發生軌道電路、煞車異常，搭乘旅客趕著上班急跳腳。國民黨台北市長參選人蔣萬安上午在臉書指出，建議北捷審慎評估列車車況，除適當時機更新列車外，亦應引進新型車內顯示系統，適時將狀況告知系統內乘客，緩解大眾之憂心與顧慮。
蔣萬安表示，今天早上捷運板南線傳出列車故障意外，許多通勤上班的市民朋友都受到影響，隨時疫情可能逐步緩解，大眾生活作息漸趨正常，搭乘捷運的旅客必然越來越多，請台北捷運加強列車檢修，避免系統設備於尖峰時段發生故障。
蔣萬安指出，以今天早上的情形來所，發生異常列車正好是在最繁忙的板南線上，雖然行控中心已對疑似故障列車於江子翠站清車，但因必須低速前進駛進南港機廠檢修，勢必導致後方列車慢速行駛。唯一之道只有加強平時之維修保養，提升列車可用度，避免尖峰故障影響大眾交通。
另外，蔣萬安建議北捷審慎評估列車車況，除適當時機更新列車外，亦應引進新型車內顯示系統，適時將狀況告知系統內乘客，緩解大眾之憂心與顧慮。
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