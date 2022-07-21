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50歲以上第四劑疫苗 柯文哲：今天中午12點上平台預約
疫情指揮中心昨宣布今提供50歲以上成人接種第四劑疫苗。對此，台北市長柯文哲上午指出，中央昨天突然宣布 ，出牌就要應付，北市也推出緊急自主應變方案，從今天中午12點開始到下午5點，以及明天早上9點到下午5點，民眾可上最熟悉的網路預約平台預約。
柯文哲指出，昨天中央突然公布50歲以上，如果第三劑超過5個月或感染超過3個月，可以打第四劑，反正自主應變，出牌就要應付，當然北市有網路預約平台，通常是在周二、周三，因應中央緊急明令，也推出緊急自主應變方案。
柯文哲指出，資格是符合條件50歲以上、打第三劑超過5個月或50歲以上，感染已經超過3個月，可以上去預約，今天、明天緊急應變，下周就可以打。
柯文哲指出，下周一會再另外推出因應命令，怎麼造冊，凡事需要一點時間準備，所以今天中午開始、明天一整天 ，凡是50歲以上符合條件者可上網預約，下周就可以打，至於造冊大規模施打，下周會公布詳細細節。
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