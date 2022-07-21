快訊

拜登為何扯軍方反對波洛西訪台？訪問時間過於敏感

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／火神聖誕祈福 侯友宜：政策下達須看底下能否執行

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市長侯友宜致詞時讚許，新北市消防弟兄對救災救護的努力。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜致詞時讚許，新北市消防弟兄對救災救護的努力。記者曾伯愷／攝影

今天是火德星君千秋聖誕，新北市消防局特別在三重區向日葵廣場舉辦聖誕祈福活動，由新北市長侯友宜率領消防及義消代表參拜祈福，致詞時侯除讚許新北消防，救護OHCA救回存活率是全國評核第一，在國外也名列前矛外，話鋒一轉指「上面政策快速調整，要看底下是否能執行」

新北市消防局表示，火德星君在民俗上稱為火神，華人世界常奉祀以祈求避免火災，而消防人員也奉祀火德星君為守護神。今天是農曆6月23日，是火德星君千秋聖誕，消防局特於今天上午，在三重區向日葵廣場辦理聯合祭祀儀式，並結合大型宣導活動，祈求新北市轄內無災平安。

新北市長侯友宜致詞表示，今天是火神星君聖誕千秋，拜火神是藉今天的好日子，替新北市以至於全國消災祈福，讓我們事事無災，每天都是平安的好日子。

侯友宜讚許，新北市消防，轄內火災發生與去年相比，下降了百分之20多。尤其是這幾年救護OHCA救回存活率，對比以前救活康復的比例才3.1，現在已到10.71，多救活了1872位病患。

侯友宜說，這真的是不容易，所以在雜誌評鑑6都，第一名就是新北市消防急救能力，除評核及救能力是全國第一名外，在國外也是名列前茅。年年都接受評比，新北已走到國際化。尤其高級救護員（EMTP）越來越多，都是經過完整訓練，我們還要再訓練不只救護員，包括整個救災學院，如何培養救災能力。

去年的疫情，新北消防EOC，也得過smart世界智慧城市特殊獎項，這個獎智慧人性化，EOC就主導疫情，讓去年跟今年全台灣表現最好的就是新北市，快速從最高點到清零。

侯友宜話鋒一轉暗指，每一次的政策調整速度之快，但速度再快，永遠都是底下要執行，上面的政策，底下是不是有能力執行，就要體諒第一線執行時，能不能符合你上面政策。

侯說，其實應該是要先看第一線能不能執行，再由中央調整步伐。不是下一個命令，底下就有辦法馬上執行，應該是第一線執行所碰到的問題，由中央去解決這些問題。

新北市長侯友宜與小朋友合影。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜與小朋友合影。記者曾伯愷／攝影
今天上午，新北市消防局在三重區向日葵廣場辦理火德星君聖誕聯合祭祀活動。記者曾伯愷／攝影
今天上午，新北市消防局在三重區向日葵廣場辦理火德星君聖誕聯合祭祀活動。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，參加火德星君聖誕聯合祭祀活動。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，參加火德星君聖誕聯合祭祀活動。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，參加火德星君聖誕聯合祭祀活動。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，參加火德星君聖誕聯合祭祀活動。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，參加火德星君聖誕聯合祭祀活動。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，參加火德星君聖誕聯合祭祀活動。記者曾伯愷／攝影

延伸閱讀

新北新人「第一人」 林鼎超率先掛出侯友宜合體看板

恩恩爸：沒有真相沒有平靜 內心會恨侯友宜

與侯友宜合拍看板照 新人發揮創意想POSE

林佳龍分析侯友宜民調：好比冰山「一塊融化就雪崩」

相關新聞

北市府宣布振興方案2.0 熊好券2.0砸5億共6大券

北市府上午宣布振興方案2.0，規畫產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其他振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠等七大振...

北市府又爆網軍？整天掛網PTT 她：都在捧柯文哲市政？

台北市政府今年6月才爆發PTT網軍之亂，北市議員陳怡君今再揭露，市府各局處最常使用PTT的單位，驚見前4名均由工務局相關...

幼兒莫德納今開打 北市預約平台加開、12區設置接種站

幼兒莫德納疫苗今開打，為滿足更多疫苗施打需求，北市疫苗預約平台再加開預約名額，而北市13家醫院今開始接種服務，另北市衛生...

質詢送禮物最後都討回？王世堅幕僚批柯文哲「造謠」

「頭號柯黑」北市議員王世堅，質詢時常送台北市長柯文哲禮物，柯文哲曾說王世堅每次送禮物都會討回，自從北市府不還他後，就越送...

柯文哲公布北市七大振興方案 將推熊好券2.0

為振興台北市受到COVID-19疫情影響的產業及商家，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊及秘書長陳志銘上午在市政府舉行「公布2...

王世堅質詢送禮 柯文哲狂酸：議員要問政不是當開心果

「頭號柯黑」北市議員王世堅，質詢時常送台北市長柯文哲禮物，柯文哲曾說王世堅每次送禮物都會討回，自從北市府不還他後，就越送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。