影／火神聖誕祈福 侯友宜：政策下達須看底下能否執行

今天是火德星君千秋聖誕，新北市消防局特別在三重區向日葵廣場舉辦聖誕祈福活動，由新北市長侯友宜率領消防及義消代表參拜祈福，致詞時侯除讚許新北消防，救護OHCA救回存活率是全國評核第一，在國外也名列前矛外，話鋒一轉指「上面政策快速調整，要看底下是否能執行」

新北市消防局表示，火德星君在民俗上稱為火神，華人世界常奉祀以祈求避免火災，而消防人員也奉祀火德星君為守護神。今天是農曆6月23日，是火德星君千秋聖誕，消防局特於今天上午，在三重區向日葵廣場辦理聯合祭祀儀式，並結合大型宣導活動，祈求新北市轄內無災平安。

新北市長侯友宜致詞表示，今天是火神星君聖誕千秋，拜火神是藉今天的好日子，替新北市以至於全國消災祈福，讓我們事事無災，每天都是平安的好日子。

侯友宜讚許，新北市消防，轄內火災發生與去年相比，下降了百分之20多。尤其是這幾年救護OHCA救回存活率，對比以前救活康復的比例才3.1，現在已到10.71，多救活了1872位病患。

侯友宜說，這真的是不容易，所以在雜誌評鑑6都，第一名就是新北市消防急救能力，除評核及救能力是全國第一名外，在國外也是名列前茅。年年都接受評比，新北已走到國際化。尤其高級救護員（EMTP）越來越多，都是經過完整訓練，我們還要再訓練不只救護員，包括整個救災學院，如何培養救災能力。

去年的疫情，新北消防EOC，也得過smart世界智慧城市特殊獎項，這個獎智慧人性化，EOC就主導疫情，讓去年跟今年全台灣表現最好的就是新北市，快速從最高點到清零。

侯友宜話鋒一轉暗指，每一次的政策調整速度之快，但速度再快，永遠都是底下要執行，上面的政策，底下是不是有能力執行，就要體諒第一線執行時，能不能符合你上面政策。