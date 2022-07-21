幼兒莫德納今開打 北市預約平台加開、12區設置接種站

幼兒莫德納疫苗今開打，為滿足更多疫苗施打需求，北市疫苗預約平台再加開預約名額，而北市13家醫院今開始接種服務，另北市衛生局、教育局及社會局將在7月30日、8月6日於12行政區設置接種站，有需求的家長，可向幼兒園及托嬰中心報名。

衛生局說明，因應幼兒莫德納疫苗施打需求，北市疫苗預約平台加開，今天起至24日止開放預約，光是今早就已有4786人完成預約，之後每星期二、三提供下周接種預約服務。

北市13家醫院提供幼兒莫德納疫苗特別門診接種服務，提供2230個名額；另7月30日（六）、8月6日（六）將在12個行政區設置幼兒莫德納幼兒莫德納疫苗接種站。

由博仁醫院、馬偕醫院、西園醫院、景美醫院、三總北投醫院、謝小兒科診所及北市聯醫松德院區、仁愛院區、中興院區、婦幼院區、忠孝院區、陽明院區提供接種服務，相關接種訊息可查閱北市防疫專區疫苗接種訊息（https://reurl.cc/o1Y8Vv）。

衛生局呼籲，本土新冠肺炎疫情雖已趨緩，但本次疫情造成兒童中重症及死亡威脅，依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，建議滿6個月至5歲（未滿6歲）嬰幼兒接種莫德納疫苗。

衛生局提醒，預約系統不檢核接種資格，民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。