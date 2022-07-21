快訊

拜登為何扯軍方反對波洛西訪台？訪問時間過於敏感

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

電力不足 北市49台電動公車已掛牌卻不能上路

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員王欣儀說，因為電力不足，台北市有49台電動公車已掛牌但無法上路，圖為北市電動公車，和本新聞無關。記者侯永全/攝影
台北市議員王欣儀說，因為電力不足，台北市有49台電動公車已掛牌但無法上路，圖為北市電動公車，和本新聞無關。記者侯永全/攝影

台北市政府2018年時宣布今年要上路400輛電動公車。台北市議員王欣儀發現，目前有49台電動公車因為沒電不能上路，因為供電問題造成電動公車不能動，這是很嚴重的問題，北市不能被動等中央協調，要有備案。

大都會客運公司總經理李建文說，確實有好幾台車已經掛牌但沒上路，造成很大困擾；公共運輸處表示，會協助和台電協調，看是否能提供專案電力。

王欣儀說，交通局的綠運輸市占率2020年為60%，2030年為70%，北市到2030年電動公車要換到400台，之後年年要換400台，這已經知道是不可能達到的事，應該要務實調整目標，現在有49台電動公車因為沒電不能上路，現在問題變成即便有車也因為台電不給接電而無法上路。

王欣儀說，買了電動公車卻因為沒電不能上路，根本達不到綠運輸的目標，中央供電有問題，電費又調漲，未來電動公車比例變多，增加的成本又要從哪裡付？最近不停發生無預警停電事件，饒河夜市、民生東路無預警停電，交通號誌無法運作，北市針對電力不足，是否有因應，還是就束手無策？業者買了公車不能營運，就沒辦法賺錢，陷入惡性循環。

交通局長陳學台說，只有兩個場遇到問題，分別是民生和撫遠，其他場都已經有設置，也有和台電協調。

李建文說，確實有40幾台車已掛牌但沒上路，307路線有40部，大都會的262路線有9部，車子都已經掛牌很久，特別像262路線是去年12月就領牌了，現都在繳銀行利息，折舊都在算，就是沒辦法上路營運，對業者來說造成很大的困擾。

李建文說，他們在和台電的溝通過程中，申請確實面臨到很大障礙，業者也覺得很無力，市府都有協助溝通，但他們感覺效果有限，這會影響業者導入電動公車的期程和意願。

公共運輸處長常華珍說，針對電力不足的問題有持續和交通部反應，回應要和台電協商，看是否能提供專案電力，公車業者會透過相關管道協調，在台電沒有核供電之前，他們有跟公車業者討論如何短期因應，可能有部分路線移到有供電的部分進行路線調配，目前還在規劃中。

延伸閱讀

疫情衝擊北市公車嚴重虧損 交通局協調銀行融資

網軍加入競選團隊？ 柯文哲：用網軍和名嘴治國不好

疫情嚴峻確診大增 議員王欣儀贈千分食品抗疫

頻被問何時請辭 黃珊珊：人民的事沒做好誰都沒資格選

相關新聞

北市府宣布振興方案2.0 熊好券2.0砸5億共6大券

北市府上午宣布振興方案2.0，規畫產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其他振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠等七大振...

北市府又爆網軍？整天掛網PTT 她：都在捧柯文哲市政？

台北市政府今年6月才爆發PTT網軍之亂，北市議員陳怡君今再揭露，市府各局處最常使用PTT的單位，驚見前4名均由工務局相關...

幼兒莫德納今開打 北市預約平台加開、12區設置接種站

幼兒莫德納疫苗今開打，為滿足更多疫苗施打需求，北市疫苗預約平台再加開預約名額，而北市13家醫院今開始接種服務，另北市衛生...

質詢送禮物最後都討回？王世堅幕僚批柯文哲「造謠」

「頭號柯黑」北市議員王世堅，質詢時常送台北市長柯文哲禮物，柯文哲曾說王世堅每次送禮物都會討回，自從北市府不還他後，就越送...

柯文哲公布北市七大振興方案 將推熊好券2.0

為振興台北市受到COVID-19疫情影響的產業及商家，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊及秘書長陳志銘上午在市政府舉行「公布2...

王世堅質詢送禮 柯文哲狂酸：議員要問政不是當開心果

「頭號柯黑」北市議員王世堅，質詢時常送台北市長柯文哲禮物，柯文哲曾說王世堅每次送禮物都會討回，自從北市府不還他後，就越送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。