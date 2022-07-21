電力不足 北市49台電動公車已掛牌卻不能上路

台北市政府2018年時宣布今年要上路400輛電動公車。台北市議員王欣儀發現，目前有49台電動公車因為沒電不能上路，因為供電問題造成電動公車不能動，這是很嚴重的問題，北市不能被動等中央協調，要有備案。

大都會客運公司總經理李建文說，確實有好幾台車已經掛牌但沒上路，造成很大困擾；公共運輸處表示，會協助和台電協調，看是否能提供專案電力。

王欣儀說，交通局的綠運輸市占率2020年為60%，2030年為70%，北市到2030年電動公車要換到400台，之後年年要換400台，這已經知道是不可能達到的事，應該要務實調整目標，現在有49台電動公車因為沒電不能上路，現在問題變成即便有車也因為台電不給接電而無法上路。

王欣儀說，買了電動公車卻因為沒電不能上路，根本達不到綠運輸的目標，中央供電有問題，電費又調漲，未來電動公車比例變多，增加的成本又要從哪裡付？最近不停發生無預警停電事件，饒河夜市、民生東路無預警停電，交通號誌無法運作，北市針對電力不足，是否有因應，還是就束手無策？業者買了公車不能營運，就沒辦法賺錢，陷入惡性循環。

交通局長陳學台說，只有兩個場遇到問題，分別是民生和撫遠，其他場都已經有設置，也有和台電協調。

李建文說，確實有40幾台車已掛牌但沒上路，307路線有40部，大都會的262路線有9部，車子都已經掛牌很久，特別像262路線是去年12月就領牌了，現都在繳銀行利息，折舊都在算，就是沒辦法上路營運，對業者來說造成很大的困擾。

李建文說，他們在和台電的溝通過程中，申請確實面臨到很大障礙，業者也覺得很無力，市府都有協助溝通，但他們感覺效果有限，這會影響業者導入電動公車的期程和意願。

公共運輸處長常華珍說，針對電力不足的問題有持續和交通部反應，回應要和台電協商，看是否能提供專案電力，公車業者會透過相關管道協調，在台電沒有核供電之前，他們有跟公車業者討論如何短期因應，可能有部分路線移到有供電的部分進行路線調配，目前還在規劃中。