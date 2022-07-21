民眾向陳時中陳情被架走 黃珊珊：傾聽是最好方法

民進黨台北市長參選人陳時中昨到北市萬華龍山寺參拜，一名男子上前陳情，遭警方強力拖離現場。對此，台北市副市長黃珊珊上午受訪指出，大概不會有人沒事去找這些麻煩，傾聽是最好方法。

黃珊珊上午出席北市府振興方案2.0記者會受訪，針對網友見陳時中當時手拿著龍山寺贈送的「以民為先」字畫，卻讓警方架離陳情阿伯，紛紛留言灌爆陳時中粉專臉書。黃珊珊說，昨天的狀況經警局了解，的確因為安倍事件後，警政署通令有關候選人維安提升相關安全。

不過黃珊珊也說，民眾表達意見自由還是要予以保障，會提醒警察局執勤相關職務時，確保不要影響人民表達意見自由，但一樣要維持現場秩序，任何選舉過程都可能有這樣狀況，希望警察局能依法執行，對於萬華現場民眾有意見，她覺得這是無可厚非。

黃珊珊說，請大家盡量去傾聽，先聽聽民眾為什麼抗議，內容是什麼？再來判斷這個人是怎麼回事，大概不會有人沒事去找這些麻煩，傾聽是最好方法。