柯文哲曝民進黨戰法「猛攻柯文哲、邊緣化其他候選人」

民進黨台北市長參選人陳時中投入台北市選舉，替選戰加溫。台北市長柯文哲上午參加北市府振興方案2.0記者會，被媒體問到選情時，柯文哲說，他都可以預測，「台北和新竹有第四個候選人叫柯文哲」，因為民進黨策略就是猛攻柯文哲，邊緣化其他的候選人。

柯文哲指出，今年選舉年，他都可以預測，台北和新竹有第四個候選人，叫柯文哲，這也沒辦法，因為他以前和民進黨並肩作戰過，對他們的選戰非常熟悉，「當年林錦昌教我的」。

柯文哲說，民進黨的策略就是不論在台北市和新竹，就是猛攻柯文哲，邊緣化其他的候選人，這是他們的基本戰法 ，她也告訴陳佩琪，不要隨便搧風，之前忘記先跟她提醒。

柯文哲說，新竹的參選人，都在講台北市？不是很奇怪？陳時中要選就問黃珊珊，「每天問候我幹什麼？因為我太熟悉你們的戰法」、「你們自己去玩吧、不理你們」