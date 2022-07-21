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減少空氣汙染 新北推動友善祭祀3方式
中元普渡將至，新北市推動友善祭祀，今年持續提供網路普渡及紙錢集中收運，並推廣以功代金，鼓勵民眾響應此3種環境友善祭祀方式，兼顧防疫與祭祀習俗，也能守護環境減少空氣汙染。
環保局表示，今年首度推動以功代金，鼓勵民眾以做愛心方式替代燒紙錢，民眾可至四大超商事務機點選以功代金，選擇社福團體捐款，可幫助弱勢團體提升自身功德。
環保局亦延續往年網路普渡服務，民眾可透過網路登記參與普渡，除避免群聚，也能減少燃燒香品；無論以功代金或網路普渡民眾，環保局均將參與民眾名單於林口竹林山觀音寺法會中，透過祈福儀式替參與者祈福。
另紙錢集中收運服務今年持續提供，民眾或社區可將紙錢拿到各區清潔隊集中，再送往焚化爐焚燒。環保局呼籲自辦普渡民眾或社區，選購符合國家標準之香品，減少因燃燒產生有害空氣汙染物。
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