快訊

61歲費翔淡出演藝圈多年近況曝光 因這件事惹爭議

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

減少空氣汙染 新北推動友善祭祀3方式

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
環保局今年首度推動以功代金，鼓勵民眾以做愛心方式替代燒紙錢，民眾可至四大超商事務機點選以功代金，選擇社福團體捐款，可幫助弱勢團體提升自身功德。圖／新北市環保局提供
環保局今年首度推動以功代金，鼓勵民眾以做愛心方式替代燒紙錢，民眾可至四大超商事務機點選以功代金，選擇社福團體捐款，可幫助弱勢團體提升自身功德。圖／新北市環保局提供

中元普渡將至，新北市推動友善祭祀，今年持續提供網路普渡及紙錢集中收運，並推廣以功代金，鼓勵民眾響應此3種環境友善祭祀方式，兼顧防疫與祭祀習俗，也能守護環境減少空氣汙染。

環保局表示，今年首度推動以功代金，鼓勵民眾以做愛心方式替代燒紙錢，民眾可至四大超商事務機點選以功代金，選擇社福團體捐款，可幫助弱勢團體提升自身功德。

環保局亦延續往年網路普渡服務，民眾可透過網路登記參與普渡，除避免群聚，也能減少燃燒香品；無論以功代金或網路普渡民眾，環保局均將參與民眾名單於林口竹林山觀音寺法會中，透過祈福儀式替參與者祈福。

另紙錢集中收運服務今年持續提供，民眾或社區可將紙錢拿到各區清潔隊集中，再送往焚化爐焚燒。環保局呼籲自辦普渡民眾或社區，選購符合國家標準之香品，減少因燃燒產生有害空氣汙染物。

新北普渡專區：https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1942

環保局呼籲自辦普渡民眾或社區，選購符合國家標準之香品，減少因燃燒產生有害空氣汙染物。圖／新北市環保局提供
環保局呼籲自辦普渡民眾或社區，選購符合國家標準之香品，減少因燃燒產生有害空氣汙染物。圖／新北市環保局提供

延伸閱讀

海龜現身新北石滬 網驚嘆「淡水第一筆」

新北新人「第一人」 林鼎超率先掛出侯友宜合體看板

資源回收補助現金變衛生紙？ 桃環局：清潔隊傳錯話

新北幼兒莫德納第一期明開打 第二期同步開放預約

相關新聞

北市府宣布振興方案2.0 熊好券2.0砸5億共6大券

北市府上午宣布振興方案2.0，規畫產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其他振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠等七大振...

50歲以上第四劑疫苗 柯文哲：今天中午12點上平台預約

疫情指揮中心昨宣布今提供50歲以上成人接種第四劑疫苗。對此，台北市長柯文哲上午指出，中央昨天突然宣布 ，出牌就要應付，北...

影／火神聖誕祈福 侯友宜：政策下達須看底下能否執行

今天是火德星君千秋聖誕，新北市消防局特別在三重區向日葵廣場舉辦聖誕祈福活動，由新北市長侯友宜率領消防及義消代表參拜祈福，...

幼兒莫德納今開打 北市預約平台加開、12區設置接種站

幼兒莫德納疫苗今開打，為滿足更多疫苗施打需求，北市疫苗預約平台再加開預約名額，而北市13家醫院今開始接種服務，另北市衛生...

電力不足 北市49台電動公車已掛牌卻不能上路

台北市政府2018年時宣布今年要上路400輛電動公車。台北市議員王欣儀發現，目前有49台電動公車因為沒電不能上路，因為供...

北市幼兒莫德納疫苗 21日起開打

台北市六個月至5歲幼兒莫德納第一劑接種作業於今年7月21日起開打，提供多元管道供民眾選擇，提醒家長多加運用：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。