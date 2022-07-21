北市府宣布振興方案2.0 熊好券2.0砸5億共6大券

北市府上午宣布振興方案2.0，規畫產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其他振興、熊好券2.0及敬老愛心卡優惠等七大振興方案，以刺激消費、提振商機。

之前的熊好券共五種券，分別是熊好住、熊好買、熊愛動、熊好呷、熊好看，2.0版增加農好券，6大券預算共5億元。北市祕書長陳志銘指出，熊好券預算是追加預算，會在月底送交議會審議，等議會預算通過才會 正式上線。

柯文哲指出，熊好券1.0共發出5.53億，有9.52億的效果，但倍數效果如何改善再增大，市府有找學界研究，發現缺點是數位落差，有的店能用，有的不能用，造成大者恆大，贏的通吃，現在已經做修正。

北市府指出，疫情帶動外貿企業轉型跨境電商需求，因此北市府透過建置數位台北館buy.taipei、成立「台北市跨境電商產業發展中心」及補助企業參與線上線下展覽之方式拓展海外市場，預計帶動40億元以上採購商機。另補助業者改善休閒農業場域環境，預計參訪人次達一年170萬。

第二，商圈振興為提振商圈及實體店家商機，規畫2022年下半年辦理商圈活動、產業活動及商圈深度體驗小旅行，計超過90場次提振商機行銷活動，以促進本市商業活絡發展。

三是市集振興，轄管市集自理組織及攤（鋪）位藉由「本府活動串聯」及加碼「市集自辦活動」等兩大項振興方案，提供消費者回饋措施，以吸引民眾至市集消費，進而振興商機。

四、 展演振興，透過藝文展演活動振興專案補助、捷運公司的台北小巨蛋委管事業聯合振興消費方案及花博公園會展振興計畫等，鼓勵藝文、會展等相關產業業者舉辦各項展演活動，同步帶動周邊活動經濟消費。

五、為持續鼓勵民眾搭乘公車，本府與臺北市公車聯營管理委員會等單位共同規劃「搭公車集好運」抽獎活動，吸引乘客回流。另外，勞動局行銷北市43家庇護工場產品，透過網路行銷及抽獎活動、增設網路訂購通路或補助促銷折扣費用等，以增加庇護工場營收，促進並穩定身心障礙者就業。

六、至於熊好券2.0，正規畫推出熊好券2.0，帶動店家及民眾數位轉型。除了五大券 加入農好券 通過 5 億 刺激消費

七、 敬老愛心儲值金，將運用敬老、愛心卡剩餘經費，鼓勵長者及身障者於疫情趨緩後，持本市敬老卡或愛心卡進行無現金消費。

北市府表示，民眾可上「振興2.0專區」（網址：https://www.doed.gov.taipei/Content_List.aspx?n=905075559B7906B5）查詢。