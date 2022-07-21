後村堰水上活動榮景能再現？ 柑園二橋水域營造引討論

後村堰一帶居民希望能重現當年水域榮景，新北水利局規畫「柑園二橋水域營造計畫」打造攔水壩，規畫內容最快年底送中央爭取經費。新北市議員廖宜琨表示，里長們都盼打造水域、串接周圍景點；新北市議員洪佳君認為，民眾現都了解到環境永續，周遭這幾年也發展出特色景點，不必花大錢強求。

位於樹林及鶯歌交界的後村堰，過去除是當地重要灌溉水資源，廣大水域還可滑龍舟、玩風浪板及飆水上摩托車，但在2004年遭艾利颱風沖毀，地方里長及耆老們都盼重建，讓往日榮景再現。

北園里里長王仲卿指出，現在當地涉及私有土地問題，要建造比較難，因此建議可在柑園二橋上游興建攔水壩，成就在地發展，更可串連起樹林河濱公園露營區，否則根本成蚊子園區。

新北水利局河川計畫科回應，目前已經將該案納入新北全市廊帶規畫，8月12日就會完成期中報告審查，年底就完成結案，送中央申請經費，屆時需要中央整體規畫，也要地方及相關團體支持才有辦法通過及完成。

河川計畫科認為，當地要興建攔水壩還是存在許多問題，包含溢堤淹水風險增加水質污染及氣候變遷水域活動安全等問題，尤其現在桃園石門水庫工程持續，接下來每年排砂將陸續從目前207萬立方公尺上升到342萬立方公尺，將影響堰壩壽命及維護，還有河底淤泥問題，這都還要中央通盤考量。

廖宜琨表示，市府有心的話，絕對能再現榮景，柑園二橋上游地勢平坦、相當適合，里長們都希望能將沿線景點串接，在地立委也積極向中央爭取經費，工程問題應該可以從工法上克服，新鶯堤外便道過去也說有工程困難，最後也是順利解決。