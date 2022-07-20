永和仲夏夜之夢活動連發 「糖果森林歷險記」周六登場
2022新北市永和仲夏夜之夢日前熱鬧登場，第二場活動「藝童FUN戲趣」也將於本周六晚上7時盛大登場，當天由知名優質兒童劇團-蘋果劇團帶來音樂冒險歌舞劇「糖果森林歷險記」，歡迎永和的「小劇迷」們與父母一同追劇，共享愉快的夏日親子盛宴。
永和區公所指出，蘋果劇團自1997年創團以來，已累積破萬場次演出，以教育推廣為己任，劇作豐富，從「生命意義」、「關懷社會」到「環境教育」等議題，均與生活息息相關；這次特別演出人氣巡迴作品「糖果森林歷險記」，用寓教於樂的劇情搭配聲光效果豐富的歌舞音樂，帶領觀眾穿梭奇幻糖果世界。
永和區公所表示，「永和仲夏夜之夢」邁入第26年，已成為新北市夏季藝文活動的指標，「2022新北市永和仲夏夜之夢－夏日藝境」後續還有3場精彩活動，分別為7月30日「歡樂露天電影院」、8月6日「經典台語老歌之夜」、8月13日「永和藝文風采」，每周六與大家相約。
永和區長陳怡君表示，今年仲夏夜之夢規畫五場不同主題的音樂活動，演出內容精采可期，現場還有集章抽好禮活動，於各場次活動索取DM進行集章，參加三場即可在8月13日壓軸場「永和藝文風采」兌換摸彩券，活動尾聲將送出永和特色好禮提貨券。
永和區公所補充，7月23日下午3時至6時在仁愛公園大草坪區還有「午後童樂時光」，現場提供各式兒童遊戲氣墊和街頭藝人互動表演，歡迎全家大小周六一起到場同樂，更多詳情可至公所官網或臉書查詢。
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