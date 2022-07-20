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淡海輕軌輕生活市集 推出淡水嚴選特色美食

觀天下 ／ 記者許端驛/淡水報導
淡海輕軌紅樹林站月台「Light Life輕生活市集」，讓民眾搭乘輕軌也能購買、品嘗在地特色美食。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海輕軌紅樹林站月台「Light Life輕生活市集」，讓民眾搭乘輕軌也能購買、品嘗在地特色美食。 圖／紅樹林有線電視提供

淡海輕軌旅客回流，新北捷運公司於淡海輕軌紅樹林站月台層打造為期兩個月的「Light Life輕生活市集」，7月16日至9月11日，每週六、日上午11時至下午4時，嚴選淡水地區特色美食品牌，讓民眾搭乘輕軌也能購買、品嘗在地特色美食。

新北捷運公司副理葉志昱表示，輕軌除了是綠色、便捷的運輸服務，更是全新的生活態度，為打造自由、愜意的「輕生活」方式，推出「Light Life輕生活市集」。希望結合在地特色，嚴選人氣品牌，將在地人推荐的特色美食，推廣到旅客面前。

未來因應安坑輕軌及其他路線通車，也會嚴選當地特色商品或美食，以「Light Life輕生活市集」的型態推廣至每一條線路上，融入民眾的日常生活。

本次於淡海輕軌紅樹林站月台層推出週末限定的「Light Life輕生活市集」嚴選多家淡水人氣特色美食品牌，包括淡水老街人氣老字號古早味小吃店「中山五十六」、淡水鐵蛋人氣名店「醍醐大師」、到淡水必吃的熱烘即食魚酥配上清涼飲品「登峰丸啤吧」、首創包餡蛋捲的高人氣伴手禮名店「海邊走走」、還有由新鮮水果製成消暑又好拍的冰棒「BITI比禔．果泥雪條」等等，以及淡海輕軌自有人氣商品也能在現場輕鬆購買。

淡海輕軌 淡水

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