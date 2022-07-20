淡水公益捐血好熱鬧 各界共襄盛舉送好禮
由淡信善基金會、淡水清水巖、淡水民主促進協會、安桂獅子會等單位共同主辦捐血活動，雖然天氣炎熱，仍不少民眾排隊捐血做愛心，紅樹林有線電視也協助搭設帳篷，而咖啡業者也準備了800份的高級咖啡濾掛包，另外有紀念小豬撲滿、白米麵線物資、防疫酒精，送給捐出熱血的民眾。
雖然氣溫高達35度，不過淡水民眾還是一樣踴躍捐出熱血，為此還募集了許多物資，包括了淡信百年紀念小豬撲滿、白米麵線物資、防疫期間必備的酒精，還有淡水在地咖啡名店踴躍響應的咖啡濾掛包吸引大家來捐血。
主辦單位表示，過去因為疫情的關係，全國都在鬧血荒，而如今現在於大家共同防疫下，疫情愈來愈趨緩，為了解決全國缺血的問題，今天出動3輛捐血車，目標800袋，希望在炎炎夏日號招大家來響應公益，代表著台灣不畏懼困難的社會精神，讓這場捐血活動格外的溫馨。
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