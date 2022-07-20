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野柳港西候車亭鏽蝕嚴重 地方會勘將翻新

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區野柳候車亭鏽蝕嚴重，市議員張錦豪會勘，要求交通局要改善公車港西站候車亭的狀況。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區野柳候車亭鏽蝕嚴重，市議員張錦豪會勘，要求交通局要改善公車港西站候車亭的狀況。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區野柳是熱門旅遊觀光區，不過當地的候車亭卻因為受海風侵蝕，鏽蝕嚴重，電箱設施還管線外露，為此市議員張錦豪會勘，要求交通局要改善公車港西站候車亭的狀況，並評估增設電子看板，讓民眾候車更便捷、舒適。

市議員張錦豪指出，野柳當地的候車亭因為長期受海風侵蝕，產生多處的鏽蝕，一旁原本是燈箱，但燈片沒有放置，設施、管線都外露，看起來實在無法融入觀光區，為此邀集公所與交通局發起會勘，要來改善公車港西站候車亭的狀況，維護觀光區的景觀品質。

港西站候車亭，在金山往基隆方向的這一側，候車亭上有能夠遮風避雨的雨遮，內有讓候車民中稍作休息的座椅，不過座椅鏽蝕痕跡斑斑、上方窗框也是生鏽掉漆，會勘中市議員張錦豪要求交通局翻新候車亭，並且選用抗海風、耐鏽蝕程度高的材質，避免候車亭每天吹海風，很快又有鏽蝕情況發生。

市議員張錦豪說，候車亭的翻新整修預計在10月底前就會完工，此外也要求交通局評估增設電子看板，希望在人潮來來往往的觀光區，能夠有便捷的看板辨別公車的到站時間，透過環境的翻新與設備的增設，要讓民眾候車更舒適。

公車 萬里 野柳

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