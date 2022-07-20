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金山大路崁步道修復完工 民眾熱情健走

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區大路崁步道經過七個月的修復工程近來完工，提供給民眾一個戶外休閒的新選擇。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區大路崁步道經過七個月的修復工程近來完工，提供給民眾一個戶外休閒的新選擇。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區大路崁步道早年是石門區與金山區兩湖里及重和里居民的出入主要道路，因為風災影響，步道沿線石階鬆動、枕木腐壞及路徑消失，經過七個月的修復工程近來完工，金山區公所舉辦健走活動，在疫情趨緩的時刻提供給民眾一個戶外休閒的新選擇。

新北市觀旅局長楊宗珉指出，因風災中斷多年的大路崁登山步道，經過金山區公所的復舊工程，終於在今年6月正式完工，在啟用日特別邀請在地重和里及兩湖里民眾一起參加啟用健走活動，體驗復原啟用後的全新步道，此外近來也發現疫情趨緩民眾步道旅遊復甦，因為步道戶外又能夠保持社交距離，成為後疫情時代的觀光首選。

金山區長廖武輝說，大路崁登山步道，早年為石門區及金山區兩湖里與重和里居民主要行經道路，近年因風災影響，步道沿線石階鬆動、枕木腐壞、樹木倒塌及路徑消失，區公所在110年辦理步道復健工程，特別考量步道坐落於陽明山國家公園範圍內，遵循「不新增設施、以原樣態、原規模友善工法施作」原則，進行設計及工程，就是要最大限度的保留原始自然景觀。

近期疫情逐漸平穩，大路崁登山步道的修復完工正好提供民眾戶外休閒的新選擇，區公所也期待透過這次的步道健走活動讓民眾走出戶外運動，感受金山大路崁步道豐富自然景觀之美，並紓解疫情生活下的壓力。

金山 登山步道

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