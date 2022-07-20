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北海岸藝術家集合 三芝挾山超海藝術展開展

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝名人館舉辦挾山超海藝術展，透過藝術作品的呈現，要讓欣賞的人看見北海岸的藝文脈動。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝名人館舉辦挾山超海藝術展，透過藝術作品的呈現，要讓欣賞的人看見北海岸的藝文脈動。 圖／紅樹林有線電視提供

北海岸依山傍海、落日餘暉等各式美景，吸引不少藝術創作者定居，北海岸在地藝術家與北觀處合作，於三芝名人館舉辦挾山超海藝術展，透過藝術作品的呈現，要讓欣賞的人看見北海岸的藝文脈動。

策展人王藁賢說，取名為挾山超海藝術展，是由於首次以觀光型態的策畫展覽，對於藝術家與自己來說是一場猶如挾山超海難度的挑戰，而挾山超海策畫展於即日起展至8月6日，集合國內外藝術家及工藝創作者，要讓民眾看見不同媒材、不同地域與藝術家不同見解的作品呈現

北海岸區內自然資源豐富，藝術家群聚而居，於山海之間體現藝術家獨特的風格，在三芝遊客中心舉辦策畫展與遊客對話是讓藝術進入生活最自然融合的方法也是開發新的藝術觀眾最棒的方式。

藝術家 藝術作品

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