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北市兒童疫苗第2劑即日起預約 莫德納、BNT逾3000劑

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
幼兒染疫致死率下降，專家認為與兒童疫苗接種有關。本報資料照片
幼兒染疫致死率下降，專家認為與兒童疫苗接種有關。本報資料照片

北市為於111學年度開學前努力提升校園防疫力，及便利家長陪同孩子接種疫苗，教育局偕同衛生局及醫療院所訂於111年8月13日於12所學校辦理5至11歲兒童莫德納及BNT疫苗1、2劑集中接種，並自即日起至8月1日中午12時開放家長登記預約(https://forms.gle/VANZSfkcZ8PknNz18)。

教育局表示，配合中央流行疫情指揮中心6月11日宣布5至11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4至8週，北市已規畫8月13日於健康國小、光復國小、金華國中、中正國小、忠孝國小、建成國中、西園國小、溪口國小、修德國小、明湖國小、士林國小及關渡國小12校分別開設兒童疫苗接種站，提供5-11歲BNT疫苗第1劑、第2劑及6-11歲莫德納疫苗第1、2劑接種。

教育局表示，凡就讀台北市國小及幼兒園5-11歲學生，均可參加本次設站集中接種，家長如有意願參與，可於即日起至8月1日中午12時止至線上表單，選擇適合的接種站登記預約。

教育局表示，另外，台北市疫苗預約平台第21期於7月19日至20日開放，預計5-11歲兒童BNT疫苗將可提供2690個名額、兒童莫德納510個名額；醫院特別門診亦提供兒童BNT及莫德納疫苗，讓家長依據不同需求與意願自由選擇孩子接種疫苗時間與方式。

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