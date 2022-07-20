1280月票納基隆？陳薇仲：評估財務效益勿成選舉芭樂票

針對台北捷運1280月票是否要納入基隆的問題，時力基隆市長參選人陳薇仲今天說，1280月票等補助政策能減輕基隆通勤族每月負擔，但其政策需細究執行設計補助、細算成本與效益，不應該是每次地方選舉時政治人物用來畫大餅，卻毫無財務與執行效益，完全可以預期最後只會成無法執行的選舉芭樂票。

1280月票是否要納入基隆近日引起討論，有參選人再度提出，陳薇仲議員今天回應說，基隆四分之一的工作人口需要跨縣市通勤至雙北，1280月票補貼用於台北捷運、台北市聯營公車與Youbike部分時段優惠，政策一出，當年台北市就需要編列5.6億元的預算，而新北市則編列3.8億，而如北市財源來自路邊停車經費。

她認為，目前基隆並未設置相關管理基金，基隆若想加入1280實際嘉惠跨縣市通勤族，也要加入國道客運或台鐵，跨縣市運輸成本相對高，財務必須經過詳細計算，合理的月票補助，才能讓政策能夠真正上路。

陳薇仲表示，擔任議員的近4年來，不斷要求基隆市政府建立「停車管理基金」，把私人運具使用公有道路的停管成本用於大眾運輸改革，並挹注市內公車或跳蛙公車等，發展彈性多元、更完整路網，市府卻從未好好規畫，實在感到遺憾。

陳薇仲提到，值得注意的是，雙北每年補助近10億的經費挹注1280月票，在過去的研究下，如此大筆的金額僅讓雙北市大眾運輸搭乘率增加3%，學者甚至指出，即使祭出優惠的補助政策，實行後從私人運具改搭大眾運輸的使用者可能只有1.2%。

陳薇仲表示，除1280月票補助外，改善通勤政策應該更全面，除補助減輕既有通勤族負擔，更應該擴大大眾運輸的使用族群，就此目標來說，發展完整大眾運輸路網，提供平價、多元目的方便的運具，才能吸引更多市民從私家車改為大眾運輸搭乘者，降低跨縣市交通混亂與無效率之問題。