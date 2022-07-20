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張景森開考題！台北市長三腳督 公園坑洞鳥糞怎麼管？

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
年底台北市長選戰呈現藍綠白「三腳督」態勢，蔣萬安、陳時中、黄珊珊各自行程趴趴走，行政院政務委員張景森今天在臉書開出「第一題考題」。圖／取自張景森臉書
年底台北市長選戰呈現藍綠白「三腳督」態勢，蔣萬安、陳時中、黄珊珊各自行程趴趴走，行政院政務委員張景森今天在臉書開出「第一題考題」。圖／取自張景森臉書

年底台北市長選戰呈現藍綠白「三腳督」態勢，蔣萬安陳時中、黄珊珊各自行程趴趴走，不過，行政院政務委員張景森今天在臉書開出「第一題考題」，他觀察到，即使是台北第二大市區公園榮星花園，步道都是坑坑洞洞，晨跑者很容易摔倒，不僅修了又破、還都在晨跑時間掃地，甚至還滿地鳥糞，「參選人怎麼看？」

張景森平時就有運動習慣，他今天在臉書開出「台北市政考題一」，他說，榮星公園是台北市第二大的市區公園，常有阿伯在這邊跑步。跑步道卻坑坑洞洞，「跑者不摔倒才奇怪。」他問掃地工人，有沒有回報市政府，工人說「去年才修過，今年就坑坑洞洞。」已經回報了，卻不知道什麼時候會來修。

張景森又問，為什麼選清晨六、七時掃地？這是最多人運動的時間，把公園空氣弄得髒兮兮，大家要怎麼運動？不能人潮比較少的時間來掃地嗎？工班坦言，若時間太早工人起不來，太晚太陽又會太大，工人不肯做。

張景森看著路面上的鳥糞追問，「步道上的一大坨鳥糞，已經好幾星期了，為什麼都不清除？」工班只能說，步道上面有鳥築巢，必須等鳥遷移以後，再來清除步道上的鳥糞。

最後他問，「請問三位候選人，你們怎麼看這個問題？」

張景森 台北市長 考題 台北市選舉 蔣萬安 陳時中

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