北市遊戲場檢驗率不到七成 議員憂成兒童遊戲安全隱憂

兒童遊戲場依照規定每三年要檢驗一次，但靖娟基金會發現，台北市440座遊戲場中有163處逾期未檢驗，還有的公園2014年後就沒有再次檢驗，成為兒童遊戲隱憂；台北市議員林亮君說，台北市政府應成立府級小組全面檢驗及徹查全市公園，呼籲柯文哲任期最後一年該做事了，不要再打瞌睡了。

台北市議員參選人吳崢和靖娟兒童安全文教安全基金會、林亮君及台北市議員苗博雅今天在台北信義區林口公園舉行記者會，揭露林口公園遊戲場鋪面的指數嚴重超標，認為北市公園檢驗工作不實。

吳崢說，小朋友成長過程中常到公園玩，公園是小朋友成長過程中重要的場地，孩童在公園遊玩的過程很容易發生受傷事故，公園的安全性應該被重視，也因為孩童會有跌撞意外，公園的遊具和鋪面需要通過標準檢驗，才能形成保護基礎。

吳崢說，衛福部社家署過去曾函復指出，遊戲場需取得鋪面和遊戲設備兩項合格檢驗報告才算完成備查程序，中央也訂定相關規定，引用國家標準納管國內設置兒童遊戲場的場域，遊戲場依法除了首次開放前要檢驗外，之後每三年也要重新檢驗一次，但台北市有163處遊戲場逾期未檢驗，實際檢驗率只有65.3%，其中松山區的富錦三號公園和北投區的豐年、稻香公園更是從2014年後都未再檢驗。

吳崢說，根據統計，將近八成兒童在遊戲場發生事故的原因和高處墜落有關，因此吸收衝擊力的鋪面也很重要，但台北市有23處遊戲場從完工開始就沒有檢驗鋪面還完成備查程序，使用時間最久的更長達9年，公園變成安全黑洞，北市府相關單位存在嚴重管理漏洞。

靖娟基金會執行長林月琴說，公園遊具雖不高，但孩童若摔下也可能造成嚴重傷害，根據經濟部標準檢驗局制定的相關標準，遊戲場鋪面測試的頭部傷害指數不能超過一千，若控制在一千以下摔下受傷機率是百分之一，但他們隨機抽查卻發現，包括大同區建成公園、松山區復盛公園等五座遊戲場在第一次檢驗時，指數就高達八、九百，政府既然用納稅人的錢做遊戲場，就應該做到最好。

林月琴說，靖娟基金會先前委託檢驗公司檢測三座遊戲場鋪面，林口公園設置剛滿三年，鋪面的頭部傷害指數已經超標，高達1406。林亮君說，鋪面是小朋友遊玩時的保護，但林口公園鋪面已經嚴重脆化，毫無彈性和保護力可言。

林月琴說，另外還有八座遊戲場報告和現場情況不符合，大同區歸綏公園沒有管形滑梯、中山區伊通公園沒有上肢體設備、松山區民有一號公園將原有鋪面鋪上草皮，沒有申請檢驗等，這都顯示公園處欠缺專業知能，無法確認報告有沒有問題，只會收報告。