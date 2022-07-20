五股夏綠地變身夏日兒童劇場 7月23日首登場

五股夏日兒童劇場首場將於7月23日晚上登場，五股區長洪崇璉表示，此次邀請國內知名兒童劇團「如果兒童劇團」展演，在五股夏綠地（五股心環原公園）演出，活動開場將由深受小朋友喜愛祖逸哥哥與芋泥姊姊以俏皮兒歌開場帶動唱。

五股垃圾山長期廢棄物違規棄置、違章工廠林立，經過市府2年整頓，已成功翻轉為五股夏綠地。洪崇璉表示，五股夏日兒童劇場將於暑假辦理2場，首場心環原劇場，邀請國內知名兒童劇團「如果兒童劇團」展演，搭配夏綠地公園的故事準備劇目《小熊愛地球》，呼應五股垃圾山轉變為夏綠地的過程。

《小熊愛地球》劇情描述原本生活於草木蒼翠茂盛森林裡動物們，有一天生活環境被破壞了，善良又勇敢的小熊—艾自然決定開始探險，透過互動性的戲劇展演，傳達愛護地球的重要性，推廣保護自然的教育理念。透過戲劇的演出不僅能傳達「珍愛地球，保護環境」的重要意義，同時帶領大小朋友們認識嶄新面貌的五股。

活動下午4點30分就開放民眾進場，包括漢堡神槌、釣水球、充氣飛鏢等童趣遊樂設施，提供小朋友們免費玩樂，前400名入場民眾可領取紓壓球1個，於開幕儀式打卡或直播分享，憑手機畫面，就可兌換打卡禮泡泡棒，提供200份。超多70項摸彩獎品，有兒童多功能滑步車、宇宙探險滾球組、寶可夢卡匣收藏箱、簡易帳篷、魔法泡泡機及便利超商禮物卡100元。歡迎大小朋友一起來看劇，享受親子幸福時光。