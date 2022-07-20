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北市TOD案例 柯文哲視察最難工程信義東延段 明年完工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天視察貫通的東延段隧道，柯文哲說，捷運都是一棒接一棒，尤其信義線東延段也是台北市TOD的最佳案例。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天視察貫通的東延段隧道，柯文哲說，捷運都是一棒接一棒，尤其信義線東延段也是台北市TOD的最佳案例。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲任期僅剩5個月，任內重大捷運工程「信義線東延段」，克服最難捷運施工順利貫穿隧道，雖無法在任內完工，但他今天視察貫通的東延段隧道說，捷運都是一棒接一棒，尤其信義線東延段也是台北市TOD的最佳案例。

柯文哲今天視察信義線東延段表示，捷運從規畫到完工，不會在八年之內，都是各任市長一棒接一棒，這個信義東延段是他任內開工，另外，萬大線一期、中環段則是他任內完工，捷運是長期的工程，接下來最重要是北環、南環、及東環段也都會超過八年，就是一棒接一棒蓋完。

柯文哲致詞也表示，目前象山站是信義線終點站，不過原始終點站應該是廣慈博愛站，當初認為工程太複雜，所以到象山站就停了，但九二一大地震之後判定當地地質為非活動性台北斷層，也規畫開發廣慈園區，包括信義區公所、廣慈社福設施，還有一千多戶社宅都會進駐，信義線東延段算是台灣TOD案例。

柯也提到，信義線東延段工程，也號稱是捷運30年來最困難的一段，工程地質是爛泥巴與硬岩盤混在一起，目前工程進度已達到59.8%，還算依照計畫進行，預計明年底完工，後年通車。

北市捷運工程局表示，信義線東延段隧道地質複雜不均，淺層土壤弱軟深層岩盤堅硬，潛盾機平均1天隧道掘進約2公尺，施工條件及環境堪稱史上最難的捷運信義線東延工程，目前工程進度59.8％。

柯文哲今天從象山站搭乘電聯車前往信義線營運儲車隧道末端，步行前往剛貫通的東延段隧道，視察銜接象山站約490公尺長之潛盾隧道貫通情形後抵達廣慈/奉天宮站工地，也期待台北都會區高運量系統最後一哩路，便利大臺北都會區信義區、南港區間的聯繫。

北捷局二工處表示，民105年11月動工的信義線東延段「廣慈/奉天宮站」，位於廣慈博愛園區南側的福德街道路下方，工區鄰近台北盆地邊緣丘陵四獸山，施工面臨的最大挑戰為地質條件複雜，堪稱史上最難捷運工程，因沼澤泥坑的下方是堅硬的岩盤，除需挖除岩盤，最大厚度超過20公尺，最硬岩盤強度也是一般建築物的混凝土強度的4倍。

甚至人口密集的台北市區施工，不適合使用炸藥來裂解岩盤，於是工程團隊就在工區的有限空間內，增加機具，來敲碎岩盤，然後後再挖除，目前工程進度達到59.8％，目標是112年底完工，113年經捷運公司穩定性測試、初履勘通過後營運通車。

捷運 台北市長 柯文哲

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