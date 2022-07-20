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開放時間曝光！新北鶯歌彩虹廊道 民讚嘆「新網美打卡點」
捷運三鶯線LB08鶯歌車站，該車站往台鐵鶯歌車站方向途經農會廊道，由於原為露天通道，捷運局在此增設上色玻璃天幕，經陽光照射後灑落繽紛色彩，民眾讚嘆是新網美打卡點。捷運局則表示，由於現場仍施工當中，預計8月底後開放。
捷運三鶯線串聯新北市土城、三峽、鶯歌等行政區，其中LB08鶯歌車站向北以農會通廊連通台鐵鶯歌火車站，車站向南則有鋼構連通空橋、電梯及電扶梯銜接新北市美術館。通廊空橋預計今年8月完工啟用，屆時台鐵鶯歌火車站步行至新北市美術館僅需600公尺，約7分鐘。
而往台鐵方向的農會通廊，近期捷運局已施工完成，捷運局為免通行民眾日曬雨淋，加裝上色玻璃天幕，近期夏季陽光直射，色彩灑落地面相當漂亮，民眾紛表示新網美打卡點、好想去拍照。捷運局則表示，目前通廊仍正鋪設地磚等施工作業，預計8月底開放。
新北市捷運局表示，捷運鶯歌車站北側銜接台鐵鶯歌火車站的農會通廊，以鶯歌意象磚牆為設計構想，鋪面採黃、褐、紅系人字形鋪貼高壓混凝土磚，牆面採清水磚牆及仿石漆等，以清玻璃搭配烤漆玻璃黃、綠、藍、紅，塑造廊道活潑性。
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