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五股成泰路及八里龍米路銑鋪 22及23日兩階段夜間交管
為提升五股成泰路四段至八里龍米路一段道路品質，新北養工處將分別於22及23日晚間9時30分至隔日清晨6時，兩階段辦理該路段往八里方向的單向道路銑鋪工程，施工期間將實施彈性交維管制，請用路人注意。
養工處指出，五股區成泰路及八里區龍米路是連接五股、八里及來往淡水、關渡大橋間重要幹道，車流量較大道路負荷量也大，這次道路銑鋪工程採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，提供足夠的道路強度，除提升路面使用年限外，也能降低日常維護頻率。
養工處說明，本次銑鋪工程分兩階段進行，7月22日晚間9時30分至隔日上午6時，先改善五股區成泰路四段38號前至八里區龍米路一段30巷往八里方向道路，將採對向調撥各一車道方式疏導交通。
第二階段，7月23日晚間9時30分至隔日清晨6時，辦理八里區龍米路一段30巷至龍米路一段65巷往八里方向銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式疏導交通，彈性交維，請用路人行經該路段時注意行車動線。
養工處補充，施工時間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛。
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