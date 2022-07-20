快訊

遭行刑式槍擊！賴敏男熬過最關鍵一周 眼球可自主轉動

七都高薪公司名單全出爐 「科技新貴」沒在叫假的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五股成泰路及八里龍米路銑鋪 22及23日兩階段夜間交管

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為改善五股成泰路及八里龍米路道路品質，新北市政府將於7月22、23日連續兩天夜間交管進行銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式通行。圖／新北工務局提供
為改善五股成泰路及八里龍米路道路品質，新北市政府將於7月22、23日連續兩天夜間交管進行銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式通行。圖／新北工務局提供

為提升五股成泰路四段至八里龍米路一段道路品質，新北養工處將分別於22及23日晚間9時30分至隔日清晨6時，兩階段辦理該路段往八里方向的單向道路銑鋪工程，施工期間將實施彈性交維管制，請用路人注意。

養工處指出，五股區成泰路及八里區龍米路是連接五股、八里及來往淡水、關渡大橋間重要幹道，車流量較大道路負荷量也大，這次道路銑鋪工程採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，提供足夠的道路強度，除提升路面使用年限外，也能降低日常維護頻率。

養工處說明，本次銑鋪工程分兩階段進行，7月22日晚間9時30分至隔日上午6時，先改善五股區成泰路四段38號前至八里區龍米路一段30巷往八里方向道路，將採對向調撥各一車道方式疏導交通。

第二階段，7月23日晚間9時30分至隔日清晨6時，辦理八里區龍米路一段30巷至龍米路一段65巷往八里方向銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式疏導交通，彈性交維，請用路人行經該路段時注意行車動線。

養工處補充，施工時間如遇雨天或天候不佳將順延，提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛。

為改善五股成泰路及八里龍米路道路品質，新北市政府將於7月22、23日連續兩天夜間交管進行銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式通行。圖／新北工務局提供
為改善五股成泰路及八里龍米路道路品質，新北市政府將於7月22、23日連續兩天夜間交管進行銑鋪，屆時將採對向調撥各一車道方式通行。圖／新北工務局提供

八里

延伸閱讀

颱風後路樹橫倒馬路害騎士慘摔骨折 台中養工處國賠9萬

民眾敲碗中油海洋天堂快開放 中油：預計7月23日開幕

友善護蟹不分國家公園內外 屏東環盟為車城陸蟹交管

台14線漏水路基掏空 曳引車遇坑翻覆獲國賠127萬

相關新聞

8年整合 土城首件公辦都更動土

新北市土城第一件公辦都更運校段經過8年整合，昨天動土，預計2025年完工，未來將興建3棟地上10到20層住宅及辦公大樓，...

新北鶯歌彩虹廊道 民讚嘆新網美打卡點

捷運三鶯線LB08鶯歌車站，該車站往台鐵鶯歌車站方向途經農會廊道，由於原為露天通道，捷運局在此增設上色玻璃天幕，經陽光照...

五股成泰路及八里龍米路銑鋪 22及23日兩階段夜間交管

為提升五股成泰路四段至八里龍米路一段道路品質，新北養工處將分別於22及23日晚間9時30分至隔日清晨6時，兩階段辦理該路...

新北樹林保安市場9月完工 評估增設晚市營運

新北市樹林保安市場原為無頂棚式集中攤販區，去年10月新北市市場處斥資4千萬元將樹林保安市場打造為新北首座「示範型現代化攤...

手繪童趣河川生態地圖 感受中和藤寮坑溝豐富生態

新北市中和藤寮坑溝過去有惡臭問題，新北今年完成河川整治及持續生態復育，包含出現多種鳥類及蝶類。為展現環境營造成果，新北水...

金山大路崁登山步道修復重啟 友善工法保原始自然景觀

新北市因風災中斷多年的大路崁登山步道，金山區辦理步道復健工程6月完工，考量該步道坐落於陽明山國家公園範圍內，以友善工法施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。