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新北樹林保安市場9月完工 評估增設晚市營運
新北市樹林保安市場原為無頂棚式集中攤販區，去年10月新北市市場處斥資4千萬元將樹林保安市場打造為新北首座「示範型現代化攤集區」，預估今年9月後完工啟用，原本僅為早市的保安市場，完工後評估新增晚市時段，讓忙碌現代人有更充裕採買時間。
樹林保安市場位於樹林秀泰百貨後方，總攤位數共138攤，於1996年設立，是新北市唯一一座攤集區形式的無頂棚公有市場。但因使用多年設備老舊、鋪面不平，長年累積的汙垢使市場瀰漫臭味，新北市市場處去年10月斥資4千萬重新打造。
市場處啟動改造工程規劃，將市場加蓋頂棚，並整體改造為「示範型現代化攤集區」。攤台後方以大片玻璃窗串連周邊公園景色，並增設包含入口意象、特色攤招、電器及汙水設備等，提升營業及民眾採買舒適度，整體工程預計於今年9月完工。
市場處表示，為提升公有市場場域使用效益，原僅營業到中午的保安市場，未來也將評估增加為早市及晚市營運，為民眾帶來更多消費選擇。
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