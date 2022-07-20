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手繪童趣河川生態地圖 感受中和藤寮坑溝豐富生態
新北市中和藤寮坑溝過去有惡臭問題，新北今年完成河川整治及持續生態復育，包含出現多種鳥類及蝶類。為展現環境營造成果，新北水利局委託繪師手繪童趣河川生態地圖，將生態多樣性繪入5幅生態地圖中，讓民眾能藉有趣花絮插畫感受藤寮坑溝的豐富生態。
水利局說明，藤寮坑溝改善工程在今年1月完工後，為當地營造出多樣性生物棲息環境，依照施工前、中、後生態調查來分析河川生態物種，已從33種增加至59種，另有15種鳥類、12種蝶類及6種蜻蜓在河域內棲息，顯示友善河川棲息環境的營造已有初步成果。河川水質改善方面，流域周邊生活污水接管、事業及畜牧廢水議題，也逐一研商對策解決。
水利局表示，這次素人繪師藉由專家調查資料，並親自到場觀察動植物活動情形，將隱身於河段內豐富的水中植生與多樣生物物種繪入5幅生態地圖中（https://www.wrs.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=05f327fb2f09cacb&act=be4f48068b2b0031&dataserno=c3f46a5a9e2185785d7f954ba93c0176），以有趣花絮插畫方式，讓大家了解周邊休憩空間、砌石工法設計、水域植栽及塊石功能，感受河域水生態物種的奧秘。
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