手繪童趣河川生態地圖 感受中和藤寮坑溝豐富生態

新北市中和藤寮坑溝過去有惡臭問題，新北今年完成河川整治及持續生態復育，包含出現多種鳥類及蝶類。為展現環境營造成果，新北水利局委託繪師手繪童趣河川生態地圖，將生態多樣性繪入5幅生態地圖中，讓民眾能藉有趣花絮插畫感受藤寮坑溝的豐富生態。

水利局說明，藤寮坑溝改善工程在今年1月完工後，為當地營造出多樣性生物棲息環境，依照施工前、中、後生態調查來分析河川生態物種，已從33種增加至59種，另有15種鳥類、12種蝶類及6種蜻蜓在河域內棲息，顯示友善河川棲息環境的營造已有初步成果。河川水質改善方面，流域周邊生活污水接管、事業及畜牧廢水議題，也逐一研商對策解決。