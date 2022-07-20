金山大路崁登山步道修復重啟 友善工法保原始自然景觀

新北市因風災中斷多年的大路崁登山步道，金山區辦理步道復健工程6月完工，考量該步道坐落於陽明山國家公園範圍內，以友善工法施作，昨天重新啟用，民眾健走體驗，重合里至兩湖里約1公里步道，保有原始自然景觀，走起來相當愜意。

金山大路崁登山步道在北25線開通前，早年為石門區及金山區兩湖里與重和里地區居民主要行經道路，近年因風災影響，使自然的步道沿線石階鬆動、枕木腐壞、樹木倒塌及路徑消失。

金山區公所去年底辦理步道復健工程，花337萬元，歷經7個月完成，考量該步道坐落於陽明山國家公園範圍內，遵循「不新增設施、以原樣態、原規模之友善工法施作」原則進行設計及工程施作，以最大限度保有原始自然景觀。

新北市政府觀光旅遊局與金山區公所昨邀在地重和里及兩湖里民眾參加啟用健走，金山區長廖武輝及觀光旅遊局長楊宗珉帶領民眾健走體驗復原啟用，起點在重合活動中心旁。

金山區長廖武輝表示，近期疫情逐漸平穩，民眾除注意防疫外，也建議多利用戶外健行提升身體對抗疾病的免疫力，金山大路崁登山步道的修復也希望能提供民眾多樣的選擇，透過步道健走活動讓民眾走出戶外運動，感受金山大路崁步道豐富自然景觀之美，也紓解疫情生活下的壓力。