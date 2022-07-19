綠美化顧造型 汐止厚德里環境五星八連霸

新北市政府每年都舉辦的里環境認證，汐止區厚德里每一年都拿下好成績，今年再度傳來好消息，再度拿下五星級認證通過「八連霸」，厚德里長、志工、里民都好興奮，里長陳有諒也說，志工是大功臣，感謝他們長期以來的用心付出。

要維持五星級紀碌可不容易，得從平常就下功夫，雖然評比早就結束，不過，環境維護可不能停，儘管頂著大太陽，30幾度的高溫，厚德里志工們拿著掃把打掃，或是整理花花草草，除了勤澆水，還有拿著剪刀修剪，尤其里內上百盆的金露花，都得保持圓圓的頭型，三不五時修一修是必須的。

厚德里長陳有諒表示，當里長已經16年多，一開始當里長就將厚德里的環境徹底的改造，從102年新北市政府就開始舉辦里環境認證，第一年就參加也得到了五星級，這一辦十年，中間因為疫情停辦兩年後，今年又再度舉辦，在所有志工的努力下，又得到五星級，這都要感謝志工們的努力付出，這份榮耀也是屬於他們的，這也是厚德里環境五星八連霸，真的很不容易，在7/26日就要到市府接受表揚，每次都是請志工上台去領獎，和他們一起分享這份喜悅。

陳有諒指出，五星認證不是單項的綠美化，另外還有空地、巷弄、公廁整潔等等，當然，里內環境美化也一再升級，為了讓環境更好，志工不但很樂於繼續為居住環境付出，不嫌累，而且除了種花花草草綠美化，現在還開始復育，有麒麟花、繡球花等等，有志工認養小公園後，每天都澆水維護，現在一片綠意盎然，真的很美。

志工說，對居住環境有認同感，退休後加入志工行列，經常會修剪花木，或是澆澆水，整理環境，不但金露華保持圓圓的造型，小公園還有龍以及螃蟹的樣貌，環境不斷美化升級，營造五星級的居住環境，對於再度拿下五星級的好成績，真的特別開心也很成就感。