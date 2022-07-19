快訊

家樂福交易案要成了？統一、統一超23:40說明重大交易案

林智堅、鄭文燦「逐桌敬酒」被抓包 衛生局將開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠美化顧造型 汐止厚德里環境五星八連霸

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區厚德里環境五星級認證「八連霸」，里長陳有諒也說，志工是大功臣，感謝他們長期以來的用心付出。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區厚德里環境五星級認證「八連霸」，里長陳有諒也說，志工是大功臣，感謝他們長期以來的用心付出。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府每年都舉辦的里環境認證，汐止區厚德里每一年都拿下好成績，今年再度傳來好消息，再度拿下五星級認證通過「八連霸」，厚德里長、志工、里民都好興奮，里長陳有諒也說，志工是大功臣，感謝他們長期以來的用心付出。

要維持五星級紀碌可不容易，得從平常就下功夫，雖然評比早就結束，不過，環境維護可不能停，儘管頂著大太陽，30幾度的高溫，厚德里志工們拿著掃把打掃，或是整理花花草草，除了勤澆水，還有拿著剪刀修剪，尤其里內上百盆的金露花，都得保持圓圓的頭型，三不五時修一修是必須的。

厚德里長陳有諒表示，當里長已經16年多，一開始當里長就將厚德里的環境徹底的改造，從102年新北市政府就開始舉辦里環境認證，第一年就參加也得到了五星級，這一辦十年，中間因為疫情停辦兩年後，今年又再度舉辦，在所有志工的努力下，又得到五星級，這都要感謝志工們的努力付出，這份榮耀也是屬於他們的，這也是厚德里環境五星八連霸，真的很不容易，在7/26日就要到市府接受表揚，每次都是請志工上台去領獎，和他們一起分享這份喜悅。

陳有諒指出，五星認證不是單項的綠美化，另外還有空地、巷弄、公廁整潔等等，當然，里內環境美化也一再升級，為了讓環境更好，志工不但很樂於繼續為居住環境付出，不嫌累，而且除了種花花草草綠美化，現在還開始復育，有麒麟花、繡球花等等，有志工認養小公園後，每天都澆水維護，現在一片綠意盎然，真的很美。

志工說，對居住環境有認同感，退休後加入志工行列，經常會修剪花木，或是澆澆水，整理環境，不但金露華保持圓圓的造型，小公園還有龍以及螃蟹的樣貌，環境不斷美化升級，營造五星級的居住環境，對於再度拿下五星級的好成績，真的特別開心也很成就感。

汐止 綠美化

延伸閱讀

汐止資源回收場一燒再燒 若涉管理不當最高罰500萬

登高高吃雞蛋糕！全台最高處89樓「KADOKADO」 推台北101、珍奶、博杯造型超吸睛雞蛋糕

影／汐止回收場起火 陣陣黑煙竄起

《Apex英雄》免費釋出幻象辛烷邦加羅爾VTuber造型 外傳活動即日開跑

相關新聞

黃珊珊致詞、餐廳餐會 徐巧芯質疑夜市振興根本是造勢

台北市政府編列預算振興市場和商圈，議員徐巧芯今天表示，補助子項目中對於士林夜市的補助很離譜，對於士林夜市的補助居然是廣邀...

蔡炳坤中風昏迷第9天 幕僚：病況持續進步中

台北市副市長蔡炳坤11日晚間右腦出血性中風，手術完陷入深度昏迷，入住加護病房觀察。蔡炳坤辦公室今天表示，蔡炳坤病況持續進...

全國青少年戲劇節開演 高中生飆戲展現自我

第22屆花樣年華全國青少年戲劇節，在新北市立圖書館淡水分館盛大開演，來自全台高中戲劇菁英同台飆戲，這次主題是「我」，期盼透過「我」這個主題，協助青少年在成長過程當中，找到自己未來的方向。

民眾怒了！ 汐止公有停車場要蓋社宅地方反彈

汐止區茄苳路停車位一位難求，所以，在民國106年爭取國有地規劃了崇德公有停車場，不過，才不到五年，現在卻要將停車場收回要蓋社宅，引起地方強烈反彈，民眾不滿的表示，事前都沒有溝通真的很可惡，地方需要的是停車位不是社宅，不排除連署抗議。

綠美化顧造型 汐止厚德里環境五星八連霸

新北市政府每年都舉辦的里環境認證，汐止區厚德里每一年都拿下好成績，今年再度傳來好消息，再度拿下五星級認證通過「八連霸」，厚德里長、志工、里民都好興奮，里長陳有諒也說，志工是大功臣，感謝他們長期以來的用心付出。

淡水星光電影院伴夏夜 平安熊虎主燈開展

新北市淡水區公所在週日夜晚於淡水區輕軌行政中心站旁廣場，攜手在地企業紅樹林有線電視，舉辦平安熊虎夏日親子星光電影院，吸引超過三百人共襄盛舉，今年新北燈節的主燈平安熊虎也移到現場，並舉辦點亮儀式，場面相當熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。