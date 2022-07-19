民眾怒了！ 汐止公有停車場要蓋社宅地方反彈

汐止區茄苳路停車位一位難求，所以，在民國106年爭取國有地規劃了崇德公有停車場，不過，才不到五年，現在卻要將停車場收回要蓋社宅，引起地方強烈反彈，民眾不滿的表示，事前都沒有溝通真的很可惡，地方需要的是停車位不是社宅，不排除連署抗議。

民眾說，一開始知道的時候真的很氣憤，也很不可思議，每次經過停車場都覺得越想越生氣，因為，這是住在這裡期盼很久的停車場，但好不容易有這麼一個停車場，卻這麼短的時間就要回收，更可惡的是地方根本不知情，既然要做國有的東西，為何不聽聽地方的聲音，有鄰居也是把車停這裡，好不容易有個位子停，結果也說被趕了，好像只能停到這個月，希望政府單位能夠了解地方需要，真正需要的是停車場而不是蓋一個社會住宅空屋養蚊子，如果政府連地方聲音都不聽，不排除要發動連署抗議。

茄苳里長葉雅惠表示，一開始聽到真的很錯愕，因為，80個停車位就要沒了，崇德停車場是在民國106年成立的，當初也是透過當時的市議員也就是現任立委沈發惠爭取的，經歷過很多次的會勘還有多方溝通協助才有的，但才五年的時間現在就要變成一個社會住宅，不知道當下政府是怎麼處理的，認為應該有個公聽會讓地方知情，但現在沒有溝通沒有公聽會，不少里民反彈，地方是需要停車場的，也可以做一個立體停車場，下面也可以跟智興停車場一樣做公托做任何公家事務都可以，為何不行，為什麼要做社會住宅，希望能夠跟社區居民一起探討這個問題。

崇德里長蘇宏杰指出，好不容易有停車場，卻又要拆掉蓋社會住宅，里民一再陳情，目前里內停車位是不夠的，那最近有新聞說這個停車場要蓋社會住宅，身為崇德里的里長要表達非常嚴正的抗議跟陳情，希望在國家有任何建設的時候，能夠聽取民意，了解在地的需求，而不是一意孤行，這裡是需要多一點的停車空間而不是空屋，里內空屋已經夠多了，居民需要的是停車場，希望政府的好意能與民意更貼近，希望把這計劃暫緩能重啟討論，讓國有地發揮更好的效果。