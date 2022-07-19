台北市拚淨零排放 議員批公務機關太陽能設置率僅8.7%

台北市是六都首個將溫室氣體減量目標氣候政策納入地方自治條例的城市，議員表示，條例訂定2030年和2040年減碳目標，但公務機關裝設率不到1成，且碳排放量減少速度太慢，目前只完成2030年目標的3成，建議盤點更多設置地點及增加民間設置補助金額。產業發展局長林崇傑說，減碳不是只有靠太陽能發電，台北比較沒有大片土地可以直接種電，北市節電是六都之冠，節電也是節能減碳的一部分。

汪志冰今天質詢時說，北市訂定的自治條例以2005年度碳排放量1307萬公噸為基準，條例訂定目標2030年需減少至784萬公噸、2040年至457萬公噸，但最新統計資料顯示，台北市2020年碳排放量1138萬公噸，雖然減少13%，但僅完成2030年短期目標的3成3，剩不到十年還有354萬公噸、約6成7要完成，時間非常非常緊迫。

汪志冰說，根據統計，2020年北市太陽光電發電量達33百萬瓦，減碳量1.5萬公噸，由產發局負責整個北市太陽光電設置提升的推動，目前僅訂有目標2030年須達成太陽光電發電設置容量至66百萬瓦，換算下來未來10年僅減少碳排量1.6萬至3.1萬公噸，僅占2030年減碳目標354萬公噸中的0.005%，簡直是九牛一毛。

汪志冰說，北市公務機關大樓2245處只有196處裝設太陽能設置，設置率8.7%，公立高中以下學校達五成設置，公有市場設置率僅6%，只有3處裝有太陽能發電裝置，且還是早年自治會自發向中央申請補助裝設回饋攤商。

汪志冰說，目前太陽能總發電量中32%是私人設置，2019年度原先編列200萬預算僅能補助5案，但發現塞車太嚴重後動用二備金350萬加碼12案申請，她質疑產發局訂定設置太陽能光電的期程太過緩慢，補助金額杯水車薪，如何達成自治條例的目標充滿隱憂。

林崇傑說，減碳不是只靠太陽能光電，台北市和其他縣市條件不太一樣，其他縣市可以在大片土地上直接種電、植電，台北市的節電是六都之最，節電也對減碳有實質幫助。

林崇傑說，會針對公務機關重新盤整，但民間推動真的較困難，兩、三年前有提供里長獎金，請里長找願意裝設者，推動裝設的前幾名另外提供獎金，但參與的里長還是不多，對私人的補助已經很多，現在配合新政策，已經在討論調整補助比例的數字。

產業局公用事業科長何明育說，台北市推動私人設置太陽能裝置難處在於北市多為集合大樓，即便管委會同意，但頂樓住戶不願意，甚至寄存證信函給管委會，這是很多民間遇到的問題。