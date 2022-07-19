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全國青少年戲劇節開演 高中生飆戲展現自我

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
第22屆花樣年華全國青少年戲劇節開演，來自全台高中戲劇菁英同台飆戲。 圖／紅樹林有線電視提供
第22屆花樣年華全國青少年戲劇節開演，來自全台高中戲劇菁英同台飆戲。 圖／紅樹林有線電視提供

第22屆花樣年華全國青少年戲劇節，在新北市立圖書館淡水分館盛大開演，來自全台高中戲劇菁英同台飆戲，這次主題是「我」，期盼透過「我」這個主題，協助青少年在成長過程當中，找到自己未來的方向。

青藝盟創辦人余浩瑋表示，今年第22屆花樣年華全國青少年戲劇節，最初全國有45所高中參賽，最後決選出10組，在新北市立淡水圖書館進行決賽，而這以高中戲劇社的學生來組隊參與，包括了幕前演員到幕後的控場，劇本的撰寫，都由學生來擔綱，可說是挑戰性十足。

余浩瑋指出，藉由學生創作，反映出今年戲劇節的主題「我」，讓青少年從中探討更深層的自己，以戲劇為媒介，陪伴孩子們走一段路。此這十組決賽，從到24日共10天，於晚間6時30分開放入場，7時開演。全台共有10組高中生同場飆戲，誠摯邀請市民一同參與今夏最熱情、最綻放的戲劇饗宴。

淡水

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