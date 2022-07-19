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淡水星光電影院伴夏夜 平安熊虎主燈開展

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所攜手在地企業紅樹林有線電視，舉辦平安熊虎夏日親子星光電影院，吸引超過三百人共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所攜手在地企業紅樹林有線電視，舉辦平安熊虎夏日親子星光電影院，吸引超過三百人共襄盛舉。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區公所在週日夜晚於淡水區輕軌行政中心站旁廣場，攜手在地企業紅樹林有線電視，舉辦平安熊虎夏日親子星光電影院，吸引超過三百人共襄盛舉，今年新北燈節的主燈平安熊虎也移到現場，並舉辦點亮儀式，場面相當熱鬧。

巨型老虎在倒數聲中，點亮耀眼的光芒燈飾，新北市民政局長也到場出席並且大讚公所與在地企業紅樹林有線電視回饋給市民，讓大家有個美好親子假期。

新北市民政局長柯慶忠表示，大家所看到的平安熊虎巨型燈飾，是今年新北市政府年初所舉辦的新北燈節的主燈展示，非常開心能夠移師來到淡水區展出。

淡水區長巫宗仁也說，巨型虎年主燈高度達8公尺，寬有11公尺點亮之後氣勢相當盛大，搭配後方所經過的輕軌列車形成美麗景色。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，身為在地企業，過去每年對於公益活動不遺於力，這次在疫情趨緩之祭，也希望能夠在暑假期間，帶給孩子們歡樂，因此這一次舉辮星光電影院不僅帶給大家親子共同觀賞的電影，也有準備許多餐盒小禮物給大家。

此外在活動現場，除了巨型虎燈之外，還有12座星座造型泰迪熊公仔圍繞，這些燈飾展期將會開放到8月底為止，公所也歡迎大家可以一起到場拍照打卡。

淡水 親子

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