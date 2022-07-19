快訊

家樂福交易案要成了？統一、統一超23:40說明重大交易案

林智堅、鄭文燦「逐桌敬酒」被抓包 衛生局將開罰

雙溪荷花盛開好美！ 白天、黑夜都能賞花

觀天下／ 記者李嘉文／雙溪報導
雙溪區荷花爭相比美，有睡蓮、觀音蓮、牡丹蓮及香水蓮和大王蓮等，白天、黑夜都能賞花，歡迎民眾來賞荷打卡。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區荷花爭相比美，有睡蓮、觀音蓮、牡丹蓮及香水蓮和大王蓮等，白天、黑夜都能賞花，歡迎民眾來賞荷打卡。 圖／觀天下有線電視提供

每年夏天，雙溪區荷花田總是吸引眾多遊客前來，一賞大面積且完全免費參觀的美麗荷花池，今年荷花依然盛開，荷花田內多種類的荷花爭相比美，有睡蓮、觀音蓮、牡丹蓮及香水蓮和大王蓮等，互相爭相比美，白天、黑夜都能賞花，歡迎民眾來賞荷打卡。

今年除了白天可以欣賞荷花綻放，從即日起到8月30日，每天晚上7點到9點，荷花田還會點亮球燈，讓民眾晚上也可以欣賞睡蓮盛開，不同於白天的美麗景色，民眾不妨安排一趟雙溪之旅，一次欣賞晝夜不同景色的美麗荷花池。

上林里長簡德福表示，荷花田從102年到現在，已經8~9年了，荷花田的花種越來越多，遊客來這裡可以細細的觀賞，不要走馬看花，10多種的荷花，和多采多姿的顏色，晚上還有點燈看睡蓮，歡迎前來欣賞。

雙溪區公所農經課課長鄧文賓表示，目前荷花花況開了大概6-7成，現在是很適合前來賞花的時間，白天晚上有不同的景色可以欣賞，建議遊客前來可以搭乘大眾交通工具，或是雙溪車站現在有youbike，遊客也可以騎乘youbike來賞花，同時到雙溪商圈走走逛逛，感受老街風情。

荷花 賞花 雙溪區

延伸閱讀

新北雙溪灣潭古道單車騎士墜12米深山谷 緊急救援送醫

盛夏「荷」處去？山佳賞荷打卡秘境 樹林河濱公園捕捉荷花美景

荷花3D小白鷺地景彩繪 淡水拍照添新亮點

新北／【山豬堀荷花田】荷花開！靜心親山欣賞季節花開之美

相關新聞

黃珊珊致詞、餐廳餐會 徐巧芯質疑夜市振興根本是造勢

台北市政府編列預算振興市場和商圈，議員徐巧芯今天表示，補助子項目中對於士林夜市的補助很離譜，對於士林夜市的補助居然是廣邀...

蔡炳坤中風昏迷第9天 幕僚：病況持續進步中

台北市副市長蔡炳坤11日晚間右腦出血性中風，手術完陷入深度昏迷，入住加護病房觀察。蔡炳坤辦公室今天表示，蔡炳坤病況持續進...

全國青少年戲劇節開演 高中生飆戲展現自我

第22屆花樣年華全國青少年戲劇節，在新北市立圖書館淡水分館盛大開演，來自全台高中戲劇菁英同台飆戲，這次主題是「我」，期盼透過「我」這個主題，協助青少年在成長過程當中，找到自己未來的方向。

民眾怒了！ 汐止公有停車場要蓋社宅地方反彈

汐止區茄苳路停車位一位難求，所以，在民國106年爭取國有地規劃了崇德公有停車場，不過，才不到五年，現在卻要將停車場收回要蓋社宅，引起地方強烈反彈，民眾不滿的表示，事前都沒有溝通真的很可惡，地方需要的是停車位不是社宅，不排除連署抗議。

綠美化顧造型 汐止厚德里環境五星八連霸

新北市政府每年都舉辦的里環境認證，汐止區厚德里每一年都拿下好成績，今年再度傳來好消息，再度拿下五星級認證通過「八連霸」，厚德里長、志工、里民都好興奮，里長陳有諒也說，志工是大功臣，感謝他們長期以來的用心付出。

淡水星光電影院伴夏夜 平安熊虎主燈開展

新北市淡水區公所在週日夜晚於淡水區輕軌行政中心站旁廣場，攜手在地企業紅樹林有線電視，舉辦平安熊虎夏日親子星光電影院，吸引超過三百人共襄盛舉，今年新北燈節的主燈平安熊虎也移到現場，並舉辦點亮儀式，場面相當熱鬧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。