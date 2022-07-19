雙溪荷花盛開好美！ 白天、黑夜都能賞花

每年夏天，雙溪區的荷花田總是吸引眾多遊客前來，一賞大面積且完全免費參觀的美麗荷花池，今年荷花依然盛開，荷花田內多種類的荷花爭相比美，有睡蓮、觀音蓮、牡丹蓮及香水蓮和大王蓮等，互相爭相比美，白天、黑夜都能賞花，歡迎民眾來賞荷打卡。

今年除了白天可以欣賞荷花綻放，從即日起到8月30日，每天晚上7點到9點，荷花田還會點亮球燈，讓民眾晚上也可以欣賞睡蓮盛開，不同於白天的美麗景色，民眾不妨安排一趟雙溪之旅，一次欣賞晝夜不同景色的美麗荷花池。

上林里長簡德福表示，荷花田從102年到現在，已經8~9年了，荷花田的花種越來越多，遊客來這裡可以細細的觀賞，不要走馬看花，10多種的荷花，和多采多姿的顏色，晚上還有點燈看睡蓮，歡迎前來欣賞。

雙溪區公所農經課課長鄧文賓表示，目前荷花花況開了大概6-7成，現在是很適合前來賞花的時間，白天晚上有不同的景色可以欣賞，建議遊客前來可以搭乘大眾交通工具，或是雙溪車站現在有youbike，遊客也可以騎乘youbike來賞花，同時到雙溪商圈走走逛逛，感受老街風情。