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黃珊珊致詞、餐廳餐會 徐巧芯質疑夜市振興根本是造勢

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員徐巧芯說，北市府振興商圈計畫，士林夜市申請補助卻辦餐會，副市長黃珊珊還致詞，她不懂桌上擺幾道夜市小吃要怎麼振興夜市。圖／徐巧芯辦公室提供
台北市議員徐巧芯說，北市府振興商圈計畫，士林夜市申請補助卻辦餐會，副市長黃珊珊還致詞，她不懂桌上擺幾道夜市小吃要怎麼振興夜市。圖／徐巧芯辦公室提供

北市政府編列預算振興市場和商圈，議員徐巧芯今天表示，補助子項目中對於士林夜市的補助很離譜，對於士林夜市的補助居然是廣邀區民和里長在海鮮餐廳辦餐會，台北市副市長黃珊珊致詞，彷彿選舉餐會，補助計劃說要發給士林區學校的學生50元餐券，但學校沒收到通知也沒人領到，計畫還事後修改。台北市市場處回應，計畫需依原訂內容申請才能核銷經費。

徐巧芯今天質詢時指出，市場處針對市場振興行銷預算編列三千萬元，這是今年新增的預算，但目前只有部分市場和商圈申請，申請了約一千萬元，且申請的市場幾乎都在士林北投和中正萬華區，質疑是否其他行政區的市場都不知情，剩下約三分之二的預算是否用得到。

市場處長陳庭輝表示，有信心預算會花在攤商身上，有些市場還沒來申請，可能是想配合中元節辦活動，所以還沒提出，他們對於這筆預算都有跟各自治會說明，也有公告，申請者集中在萬華可能是因為那邊之前疫情比較嚴重，士林則是配合北藝中心和白晝之夜等有活動，所以申請的比較多。

徐巧芯說，士林夜市舉辦「老市民找士林夜市老味道」，計畫編列預算20萬元，但地點在海鮮餐廳，從照片看來，就是桌上有幾道夜市小吃如香腸，當天黃珊珊還去致詞，比較像競選餐會，這樣花市府的預算很奇怪，而辦餐會桌上擺幾道夜市小吃，她看不出來這要怎麼振興夜市。

徐巧芯說，離譜的不只這件，士林夜市商圈推出「士在必行」系列活動，要發50元夜市抵用券給周邊高中、大學學生刺激消費，學生可透過學校學務長和社團索取，新聞都出去了，學生看到後去電學務長詢問領券，校方告知不知道這件事，學生氣炸了因此找她陳情。

徐巧芯說，她查詢才發現計畫申請者事後改了計畫內容，結果發給周邊居民還有當天參加記者會的來賓，她並不是反對發給周邊居民，而是認為要有程序正義，這是誠信問題，不能說要發給學生，事後偷改計畫發給別人。

陳庭輝說，申請辦這樣的活動就是要照做，申請方至今沒有改變計畫，申請要給學生券，他後續就是要看到有發給學生，沒做到他們就不會核銷經費，50元券給了誰他們會再查證，沒有照辦的活動核銷經費時他們會要對方把錢「一筆筆吞掉」，他會回去再了解。

台北市議員徐巧芯說，北市府振興商圈計畫，士林夜市申請補助卻辦餐會，副市長黃珊珊還致詞，她不懂桌上擺幾道夜市小吃要怎麼振興夜市。圖／徐巧芯辦公室提供
台北市議員徐巧芯說，北市府振興商圈計畫，士林夜市申請補助卻辦餐會，副市長黃珊珊還致詞，她不懂桌上擺幾道夜市小吃要怎麼振興夜市。圖／徐巧芯辦公室提供
台北市議員徐巧芯說，北市府振興商圈計畫，士林夜市申請補助卻辦餐會，副市長黃珊珊還致詞，她不懂桌上擺幾道夜市小吃要怎麼振興夜市。圖／徐巧芯辦公室提供
台北市議員徐巧芯說，北市府振興商圈計畫，士林夜市申請補助卻辦餐會，副市長黃珊珊還致詞，她不懂桌上擺幾道夜市小吃要怎麼振興夜市。圖／徐巧芯辦公室提供

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