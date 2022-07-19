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蔡炳坤中風昏迷第9天 幕僚：病況持續進步中

中央社／ 台北19日電
台北市副市長蔡炳坤11日晚間右腦出血性中風，手術完陷入深度昏迷，入住加護病房觀察。本報資料照片
台北市副市長蔡炳坤11日晚間右腦出血性中風，手術完陷入深度昏迷，入住加護病房觀察。本報資料照片

台北市副市長蔡炳坤11日晚間右腦出血性中風，手術完陷入深度昏迷，入住加護病房觀察。蔡炳坤辦公室今天表示，蔡炳坤病況持續進步中，希望大家繼續為他祝福。

蔡炳坤11日晚間在餐敘中突然倒下，送往聯合醫院仁愛院區後被診斷為右腦出血性中風，緊急進行開顱手術清除血塊、腦室引流並植入腦壓監測器，術後陷入深度昏迷，入住加護病房觀察治療。

據了解，蔡炳坤鎮靜治療藥物劑量近日已逐漸減少，生命徵象穩定，不過仍未甦醒，市府官員則尊重家屬意願，對於病情細節低調不願多說。

蔡炳坤辦公室今天下午透過蔡炳坤臉書粉絲專頁發文表示，蔡炳坤病況持續進步中，十分感謝大家的加油、打氣與關心，希望大家繼續為他祝福，早日康復回到他熱愛的市政工作。

蔡炳坤辦公室同時貼出蔡炳坤病倒前的行程紀錄，9日晚間，蔡炳坤出席「走靜貓空—2022夜觀星」活動，爬上指南風景區探訪，並與貓空青農面對面，邊享用茶味甜點和冷泡茶、邊聊製茶產業的過去與未來，等到日沉星移，再由天文館帶領操作星盤、體驗天文望遠鏡觀星。

蔡炳坤辦公室指出，結合動物園大貓熊、貓纜及貓空商圈的三貓計畫，是蔡炳坤推行無圍牆博物中的重點區塊，加上市府近年重修完成的千階竹柏參道，重現百年前風光，成為台北親山旅遊新亮點。

蔡炳坤辦公室表示，指南風景區從白天到夜晚各有風情，邀請民眾在炎炎夏日不妨走出冷氣房，乘坐貓纜上山，聽聽蟬鳴鳥叫、享用午茶消暑，晚上與朗朗星空對話，感受台北別樣趣味。

蔡炳坤 中風

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