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北巿議員怨天氣熱共享機車安全帽太臭 交通局擬納評鑑

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市議員交通委員會。記者徐偉真／攝影
台北市議員交通委員會。記者徐偉真／攝影

天氣炎熱，議員關注共享機車的安全帽「氣味」。台北市議員李明賢今天表示，他常騎共享機車跑行程，有次騎完後頭髮上殘留安全帽的氣味洗兩次頭才洗掉，要求將安全帽的更換頻率也列入督導機制；交通局長陳學台說，將考慮是否將安全帽的更換相關納入評鑑機制。

李明賢今天在交通委員會質詢時指出，夏天到了，他常騎共享機車，安全帽常異味重，雖然有業者提供防臭安全帽，但其他業者似乎沒有跟進，他有次騎共享機車跑行程晚上回到家後頭髮上都是安全帽的味道，洗一次洗不掉只好洗第二次才洗掉。

交通局運輸管理科長廖苑伶說，過去的確有接到民眾反應安全帽異味重，他們會要求業者改善，業者會定期檢視並更換安全帽，巡檢時看到狀況差的安全帽也會更換，若有民眾反應，業者會直接更換。

李明賢問民眾投訴安全帽異味重的比例高嗎？廖苑伶說，找交通局投訴的民眾不多，不過他們會在社群媒體上搜尋訊息，若看到相關訊息會和業者反應並要求改善。

李明賢說，希望能擬定辦法要求業者更換安全帽，檢查安全帽的細菌存量，要建立機制並納入督導範圍，畢竟這會影響健康，不要只是被動等民眾陳情才更換，這樣太怠惰了。

交通局長陳學台說，交通局正在檢討建立業者的評鑑機制，對於議員的建議，會考慮是否納入評鑑中。

議員陳炳甫說，可以參考像公共場所廁所的打掃評鑑表，也要調查業者的車輛數，要求業者在安全帽上要準備車輛數的兩倍以上，安全帽旁可附表格紀錄消毒日期等等資訊，也要是否納入評鑑標準，也要提供不織布材質的內襯。

李明賢 氣味

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