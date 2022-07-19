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新北海世界水池有腳臭味？高灘處強調隨時監測皆無臭
海世界水樂園在今年七月開放後，每天都吸引許多大小朋友前往玩水，不過有民眾在網路留言指出，海世界水樂園水池有腳臭味。新北高灘處表示，實地每日觀察並無臭味，且每日上下午皆會檢測水質，並於中午及晚上休園時間即清潔場地，請民眾安心。
高灘處說明，針對海世界水樂園每日至少安排上午及下午各1次水質檢測，以符合「新北市衛生局-營業衛生管理項目（游泳業）」之酸鹼值及自由餘氯標準，確保水質無虞。另外，每日、每周及每月皆會巡檢設施，每周也會滾動檢討因應措施。
高灘處指出，經每日觀察現場，確認並無腳臭味，事實上，為維護水質，園內自來水循環用水中添加氯錠，經詢問現場民眾僅有些許的消毒水味道，屬於正常現象；中午及晚上休園時間即清潔場地。
海世界水樂園每日派駐保全管控現場及清潔人員駐點定時清理環境；每小時清理更衣室、更換濾網、定時巡場清理環境、及中午清場時段（12到15時）全場清潔整理，且每周2次水塔大清洗，以提供安全的戲水環境。
高灘處呼籲，民眾在現場請配合告示及保全人員指示，勿穿鞋子進入戲水池，勿在戲水區內奔跑、攀爬設施等，才能玩得安全又安心。另外，為維持良好遊樂環境及設施，戲水設施每周二休園1日並暫停對外開放，進行維護整修及水池放水清潔，也請民眾配合切勿前往，敬請見諒。
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