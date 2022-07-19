快訊

直播／副指揮官人選懸而未決 指揮中心14時說明最新疫情

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北海世界水池有腳臭味？高灘處強調隨時監測皆無臭

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
高灘處強調，針對海世界水樂園每日至少安排上、下午各1次水質檢測。圖／新北高灘處提供
高灘處強調，針對海世界水樂園每日至少安排上、下午各1次水質檢測。圖／新北高灘處提供

海世界水樂園在今年七月開放後，每天都吸引許多大小朋友前往玩水，不過有民眾在網路留言指出，海世界水樂園水池有腳臭味。新北高灘處表示，實地每日觀察並無臭味，且每日上下午皆會檢測水質，並於中午及晚上休園時間即清潔場地，請民眾安心。

高灘處說明，針對海世界水樂園每日至少安排上午及下午各1次水質檢測，以符合「新北市衛生局-營業衛生管理項目（游泳業）」之酸鹼值及自由餘氯標準，確保水質無虞。另外，每日、每周及每月皆會巡檢設施，每周也會滾動檢討因應措施。

高灘處指出，經每日觀察現場，確認並無腳臭味，事實上，為維護水質，園內自來水循環用水中添加氯錠，經詢問現場民眾僅有些許的消毒水味道，屬於正常現象；中午及晚上休園時間即清潔場地。

海世界水樂園每日派駐保全管控現場及清潔人員駐點定時清理環境；每小時清理更衣室、更換濾網、定時巡場清理環境、及中午清場時段（12到15時）全場清潔整理，且每周2次水塔大清洗，以提供安全的戲水環境。

高灘處呼籲，民眾在現場請配合告示及保全人員指示，勿穿鞋子進入戲水池，勿在戲水區內奔跑、攀爬設施等，才能玩得安全又安心。另外，為維持良好遊樂環境及設施，戲水設施每周二休園1日並暫停對外開放，進行維護整修及水池放水清潔，也請民眾配合切勿前往，敬請見諒。

高灘處強調，海世界水樂園水質符合「新北市衛生局-營業衛生管理項目（游泳業）」之酸鹼值及自由餘氯標準。圖／新北高灘處提供
高灘處強調，海世界水樂園水質符合「新北市衛生局-營業衛生管理項目（游泳業）」之酸鹼值及自由餘氯標準。圖／新北高灘處提供
高灘處強調，海世界水樂園每日派駐保全管控現場及清潔人員駐點定時清理環境。圖／新北高灘處提供
高灘處強調，海世界水樂園每日派駐保全管控現場及清潔人員駐點定時清理環境。圖／新北高灘處提供

水質 衛生局

延伸閱讀

宜蘭童玩節水質PH1.6強酸「化骨水」？ 縣府怒批網友惡搞

影／新北公布「十大河海趴」系列活動 麋先生領銜開唱

新竹橫山女子戲水卻生憾事 卡溪潭底不幸溺斃

新北中原溝猛飄惡臭異味 居民向民代反應盼改善

相關新聞

新北海世界水池有腳臭味？高灘處強調隨時監測皆無臭

海世界水樂園在今年七月開放後，每天都吸引許多大小朋友前往玩水，不過有民眾在網路留言指出，海世界水樂園水池有腳臭味。新北高...

北巿議員怨天氣熱共享機車安全帽太臭 交通局擬納評鑑

天氣炎熱，議員關注共享機車的安全帽「氣味」。台北市議員李明賢今天表示，他常騎共享機車跑行程，有次騎完後頭髮上殘留安全帽的...

土城公辦都更 侯友宜：新北大進步進行式

新北政府推動土城區運校段505地號等61筆土地公辦都更，今上午於都更案由新北市長侯友宜主持動土。土城運校段公辦都更案預計...

新北中原溝猛飄惡臭異味 居民向民代反應盼改善

新北市中和地區中原溝一帶附近有一大片「大左岸社區」，不過溝渠常發出惡臭，近期附近還有大火導致廢油廠漏油汙染，不少居民向民...

新北永寧站周遭每逢尖峰必塞 居民盼打通計畫道路

新北市土城永寧捷運站周邊道路每到尖峰必塞，停車也有問題，民眾希望拓寬或開闢計畫道路，分流通往國道和市區主幹道車潮。工務局...

北市再發熊好券 議員促改善零收券

台北市政府預計周四宣布新一波振興方案，將再發熊好券。但議員質疑，去年熊好券成效欠佳，質疑市府大內宣，對外稱整體使用高達9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。