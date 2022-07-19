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中部萬安演習26日登場人車疏散管制 違規罰最高15萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今年中部地區軍民聯合防空（萬安45號）演習，訂26日下午1點半至2點實施，歷時30分鐘。圖／嘉縣警局提供
今年中部地區軍民聯合防空（萬安45號）演習，訂26日下午1點半至2點實施，歷時30分鐘。圖／嘉縣警局提供

今年中部地區軍民聯合防空（萬安45號）演習，訂26日下午1點半至2點實施，歷時30分鐘。嘉義縣警局呼籲，演習期間民眾務必遵守警察、憲兵、民防人員指揮管制疏散避難，若不聽勸導將依民防法第25條規定，處以3萬元以上15 萬元以下罰鍰。

軍民聯合防空演習，統合運用軍警及民防團隊參與防空疏散避難演練，為提高全民敵情意識，熟練防空作為，落實防空設施整備，強化災難防救能力，以降低空襲損害，確保人民生命財產安全。

演習除發放警報外，國防部將同步於當日下午1點30分以「空中威脅告警系統」發送簡訊到演習區域內所有手機行動電話，提醒國人演習相關事項，並在2點發送演習結束的訊息。

為加強宣導民眾熟悉空襲避難地點，請民眾多加利用手機下載使用警政署「警政服務APP-防空疏散避難專區QRcode」，以及上網「嘉義縣警察局-防空疏散避難專區」，點選防空疏散避難設施位置Google Map或掃描QRcode查詢就近的防空避難處所。

今年中部地區軍民聯合防空（萬安45號）演習，訂26日下午1點半至2點實施，歷時30分鐘。圖／嘉縣警局提供
今年中部地區軍民聯合防空（萬安45號）演習，訂26日下午1點半至2點實施，歷時30分鐘。圖／嘉縣警局提供
今年中部地區軍民聯合防空（萬安45號）演習，訂26日下午1點半至2點實施，歷時30分鐘。圖／嘉縣警局提供
今年中部地區軍民聯合防空（萬安45號）演習，訂26日下午1點半至2點實施，歷時30分鐘。圖／嘉縣警局提供

演習 警察 空襲

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