新北中原溝猛飄惡臭異味 居民向民代反應盼改善

新北市中和地區中原溝一帶附近有一大片「大左岸社區」，不過溝渠常發出惡臭，近期附近還有大火導致廢油廠漏油汙染，不少居民向民代反應。新北環保局強調，溝渠水質有定期追蹤，持續加強改善水質；新北水利局也說，溝渠發臭可能與廢水有關，會確實把關溝渠水質無虞。

中和大左岸社區一帶住戶不少，中原溝是在地相當接近的河域，在地居民指出，有廢水自中原溝流入新店溪，恐對溪裡的生物造成危害，不時傳出臭味，嚴重影響居住品質。另外在日前，中和區連城路518巷內的一場大火，導致廢油廠油槽漏油，汙染中原溝及新店溪。

民眾陳小姐直言，她每天都會經過中原溝去搭捷運，常常要忍受如此的臭味，讓人很不舒服，每次都會加速離開。居民王先生也透露，他就住附近，每天下午中原溝都會發出惡臭，而且味道會越來越濃，令附近居民苦不堪言，嚴重影響生活品質。

新北市議員金瑞龍表示，他過去十分關注中原溝的問題，也提案要求市府案加強監測廢水排放及改善臭味，這次接獲民眾陳情後也邀集環保局、水利局及里辦公室等相關單位，於中原溝旁木棧道辦理會勘，共同研商改善辦法。

環保局長程大維表示，中原溝水質問題已納入「新北市河川流域治理平台」定期追蹤管理，2019年起亦將中原溝納入水汙染熱區打擊計畫，未來會持續加強改善中原溝水質。

水利局認為，中原溝發臭可能與廢水有關，且中原溝是直接注入新店溪，必須確實把關中原溝水質無虞，避免汙染源直接排放至新店溪，這對新店溪水質及生態都會造成影響。