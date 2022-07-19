新北永寧站周遭每逢尖峰必塞 居民盼打通計畫道路

新北市土城永寧捷運站周邊道路每到尖峰必塞，停車也有問題，民眾希望拓寬或開闢計畫道路，分流通往國道和市區主幹道車潮。工務局表示，目前考慮先拓寬道路因應，日後和三鶯線、桃園綠線串連，問題應可解決，民間也可申請自闢道路。

永寧捷運站周邊是科技園區及住宅區，且持續興建中，附近道路窄小，每到尖峰必塞，在地居民加上上班人潮，每天有近5萬人口交織，車流大增。在地民眾抱怨尖峰時段50公尺路程要開10分鐘以上，希望拓寬道路，或是開闢規畫20多年卻毫無動靜的計畫道路。

交通局交工科長林昭賢指出，土城中央路是主要道路，號誌秒數會給比較多，永寧捷運站旁承天路相對會比較壅塞。去年12月曾有車流調查，上班尖峰時段中央路三段轉進承天路有525輛車，承天路出去有251輛；下班時段承天路出去398輛，中央路轉進僅有299輛。

新北市議員林金結表示，承天路有科技園區及住宅，上下班要往市區及國道，交通堵塞問題嚴重，未來住宅及園區都還會持續發展，希望將計畫道路打通，從現有忠承路一路延伸至永寧路，串起平行的承天路、永和街及永寧路，分散車流。

土城大安里長張俊隆表示，承天、中央路口每到上下班尖峰時期必塞，導致回堵。尖峰時期國道客運很多，有時一口氣停了4、5班，讓塞車更嚴重，他也曾向桃園交通局反映，要求國道客運先在外圍等，不要一窩蜂卡進去承天路。

工務局回應，計畫道路開闢費用約需12.95億元，加上道路開闢費、拆遷費用約5億元，總金額要18億元，相當昂貴。目前有替代道路，承天路部分都市計畫已通過，忠承路到高速公路高架橋下涵洞前將拓寬，距離120公尺，工程設計中。民間在當地開發可申請自闢道路，已有汽車旅館業者興闢長50公尺、寬15公尺道路。